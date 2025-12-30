مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش‌‌و‌پرورش از تصویب نهائی آیین‌نامه جدید ارزشیابی تحصیلی‌ تربیتی دوره ابتدائی خبر داد.

به گزارش وزارت آموزش‌و‌پرورش، مهدی خراشادی‌زاده از تصویب آیین‌نامه ارزشیابی تحصیلی تربیتی دوره ابتدائی خبر داد و گفت: این آیین‌نامه پس از بررسی در کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی، در صحن شورای عالی آموزش‌وپرورش نیز به تصویب نهائی رسید.

خراشادی‌زاده با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در شیوه ارزشیابی دانش‌آموزان دوره ابتدائی، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین تغییرات پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه، حذف آزمون هماهنگ منطقه‌ای پایه ششم ابتدائی است، این تصمیم در راستای کاهش فشارهای آموزشی و تقویت رویکردهای تربیتی و توصیفی در دوره ابتدائی اتخاذ شده است.

وی با اشاره به موضوع صدور گواهی‌نامه دوره ابتدائی، افزود: در گذشته، پس از پایان دوره ابتدائی به دانش‌آموزان گواهی‌نامه پایان دوره داده می‌شد که این موضوع در سال‌های اخیر حذف شده بود، اما براساس مصوبه جدید، مقرر شد صدور گواهی‌نامه پس از پایان پایه ششم دوباره برقرار شود.

مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش‌‌و‌پرورش تأکید کرد: هدف از این تغییرات، انسجام‌بخشی به فرآیند ارزشیابی، تقویت جنبه‌های تربیتی آموزش و ایجاد آرامش بیشتر برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها در دوره ابتدائی است.