جریمه ۵۳ هزار راننده تهرانی در پاییز برای استفاده از تلفن همراه
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از ۵۵۸هزار موتورسیکلت به علت استفاده نکردن از کلاه ایمنی، بیش از ۵۳هزار خودرو به دلیل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی در سه ماهه پاییز در پایتخت اعمال قانون شدند.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار موسویپور با تأکید بر رصد مستمر تخلفات حادثهساز در معابر شهری و بزرگراهی اظهار داشت: در سه ماهه پاییز، پلیس راهور تهران بزرگ با تمرکز بر سه حوزه مهم ایمنی ترافیک، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران و بستن کمربند ایمنی، اقدامات گستردهای را در سطح شهر اجرا کرده است.
موسویپور درباره تخلف استفاده از تلفن همراه، بهویژه در سرعتهای بالای ۶۰ کیلومتر در ساعت، افزود: در این مدت، بیش از ۵۳هزار راننده به دلیل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی اعمال قانون شدهاند؛ تخلفی که یکی از عوامل اصلی حواسپرتی و بروز تصادفات است.
وی با اشاره به وضعیت موتورسواران گفت: عدم استفاده از کلاه ایمنی همچنان یکی از چالشهای جدی ایمنی در پایتخت است. تنها در پاییز امسال، بیش از ۵۵۸هزار مورد تخلف در این حوزه ثبت شده است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره تخلف نبستن کمربند ایمنی نیز بیان داشت: کمربند ایمنی، سادهترین و در عین حال مؤثرترین ابزار حفظ جان است. با این حال، در همین بازه زمانی بیش از ۵۵۰هزار راننده و سرنشین به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی اعمال قانون شدهاند.
موسویپور در پایان با تأکید بر نقش فرهنگسازی در کاهش حوادث ادامه داد: ایمنی، مسئولیت فردی و اجتماعی است. هر تخلف رانندگی، فارغ از آمار و ارقام، میتواند جان یک انسان را به خطر بیندازد. پلیس راهور با تخلفات برخورد میکند، اما آنچه میتواند آمار حوادث را کاهش دهد، مسئولیتپذیری و رعایت قوانین از سوی رانندگان است.