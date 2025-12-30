# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

خاک به دشمن نمی‌دهیم

امیرحسین زارع، کشتی‌گیر ملی‌پوش کشورمان با انتشار تصویری از پرچم ایران نوشت: «آقای دولت این مردم خاک می‌خورند اما خاک به دشمن نمی‌دهند. دشمنان این کشور کمتر از آن هستند که بتوانند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند.»

راه رهایی از جنگ

علیرضا تقوی: «مجوز حمله مجدد به ایران خیلی وقت است که توسط ترامپ صادر شده اما خود حمله بستگی به شرایطی از جمله حل مسئله حزب‌الله برای اسرائیل و آشوبناک شدن شرایط داخلی جمهوری اسلامی دارد. اگر مردم هوشیاری به خرج دهند و دولت لجام‌گسیختگی قیمت ارز و طلا را کنترل کند، جنگ از کشور دور می‌شود.»

ایران توقف‌ناپذیر است

ناصر کنعانی: «پرتاب موفقیت‌آمیز سه ماهوار ایرانی «ظفر۲»، «پایا» و «کوثر» به مدار تعیین‌شده، بار دیگر چشم جهانیان را متوجه ایران و جهش‌های عظیم علمی و فناورانه آن کرد. دوستان خوشحال و دشمنان‌ عصبانی! پیام این پرتاب پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه و ادامه جنگ روانی دشمن اینست؛ «ایران توقف‌ناپذیر است».»

اسرائیل در باتلاق جاسوس‌ها

کاربری نوشت: «جنایات رژیم تو جهان اسلام مشخصه. از ترور دانشمندای هسته‌ای ایران گرفته تا حمایت از گروه‌های تروریستی که بین مسلمونا تفرقه میندازن. اینا با ایجاد تنش‌های قومی و مذهبی، کل منطقه رو به هم ریختن، اما حالا خودشون تو باتلاق جاسوسی گیر افتادن و نمی‌تونن حتی مقامات خودشونو کنترل کنن!»

فراموش نمی‌کنیم

نورا براتی با انتشار این تصویر نوشت: «رایان دوماهه رو یادتونه؟ اسرائیل دوباره دندون تیز کرده برای رایان‌های دیگه‌مون...حواستون باشه میدون تو دستش نیوفته.»

دفعه بعد

فرق می‌کند!

مهدی محمدی خطاب به لفاظی‌های رئیس‌جمهور آمریکا و تهدید حمله مجدد به ایران نوشت: «دفعه بعد باز هم برای آتش‌بس التماس خواهید کرد با این تفاوت که این طرف گوشی برای شنیدن وجود نخواهد داشت.»

‌ آدرس غلط

کاربری با انتشار این تصویر نوشت: در حالی که می‌خوان زن ایرانی رو با برهنگی و الگوهای غلطی مثل علیدوستی معرفی کنن، نرگس قلی‌زاده با سن کم «کوثر» را ساخت و به فضا فرستاد؛ بله زن ایرانی این‌طور میدرخشه و جهان رو مبهوت می‌کنه!»

عقل سلیم کدوم روایت رو تأیید می‌کنه؟!

‌کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «خانم دکتر ماریا بیهقی، یه پژوهشگر ایرانیه که برنده رویداد پژوهشی COMSTECH ۲۰۲۵ ویژه زنان پژوهشگر جوان در جهان شده... اما ترانه علیدوستی میگفت جمهوری اسلامی تو این سال‌ها مانع پیشرفت و موفقیت زن‌ها شده! عقل سلیم کدوم روایت رو تایید می‌کنه؟!»