کد خبر: ۳۲۵۳۸۹
تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات سطح 2 باشگاهی آسیا

استقلال به الحسین خورد، سپاهان به الاهلی

دو نماینده فوتبال کشورمان در مرحله یک هشتم نهائی لیگ قهرمانان آسیا 2 با قرعه‌ای مناسب مواجه شدند.
قرعه‌کشی مرحله یک‌هشتم نهائی لیگ قهرمانان آسیا 2، از ساعت 10:30 دیروز در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) واقع در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد و 16 تیم حاضر در این مرحله از جمله دو نماینده ایران، رقبای خود را شناختند.
بر این اساس، دیدارهای این رقابت‌ها در دو منطقه غرب و شرق به شرح زیر است:
منطقه غرب:
سه‌شنبه 21 بهمن 1404
* الزورای عراق- الوصل امارات (ساعت 19:30- ورزشگاه الزورای بغداد)
* استقلال ایران- الحسین اردن (ساعت 17:15- ورزشگاه شهدای شهر قدس)
چهارشنبه 22 بهمن 1404
* آرکاداغ ترکمنستان- النصر عربستان (ساعت 17:15، ورزشگاه آرکاداغ)
* سپاهان ایران- الاهلی قطر (ساعت 19:30- ورزشگاه نقش جهان اصفهان)
سه‌شنبه 28 بهمن 1404
* الوصل امارات- الزورای عراق (ساعت 19:30- ورزشگاه زعبیل دبی)
* الحسین اردن- استقلال ایران (ساعت 21:45- ورزشگاه بین‌المللی امان)
چهارشنبه 29 بهمن 1404
* النصر امارات- آرکاداغ ترکمنستان (ساعت 21:45- ورزشگاه ملک سعود ریاض)
* الاهلی قطر- سپاهان ایران (ساعت 21:45- ورزشگاه الثمامه دوحه)
کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین مسیر تیم‌های منطقه غرب در راه صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا 2 را مشخص کرد که به این ترتیب، برندگان دیدارهای استقلال- الحسین و سپاهان- الاهلی در یک‌چهارم نهائی با هم مواجه خواهند شد. به این ترتیب در صورتی که استقلال و سپاهان بر رقبای خود در یک‌هشتم نهائی غلبه کنند، در مرحله یک‌چهارم نهائی به مصاف هم خواهند رفت. برندگان بازی‌های النصر- آرکاداغ و الوصل- الزورا در یک‌چهارم نهائی مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند.
منطقه شرق:
* پوهانگ استیلرز کره جنوبی..................................................... گامبا اوساکای ژاپن
* راتچابوری اف‌سی تایلند................................................... پرسیب باندونگ اندونزی
* بانکوک یونایتد تایلند....................................................... مک‌آرتور اف‌سی استرالیا
* کونگ آن‌ها نوی اف‌سی ویتنام............................................ تامپینز روورز سنگاپور
دیدارهای رفت منطقه شرق در تاریخ‌های 22 و 23 بهمن و بازی‌های برگشت در تاریخ‌های 29 و 30 بهمن به انجام می‌رسد.

