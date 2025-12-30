فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۳۸۸
تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۹
سرویس کیهان » اخبار
دستیاران محمد بنا در آذربایجان چه کسانی هستند؟!

محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی به همراه دستیاران خود رسول جزینی و بهروز حضرتی‌پور در تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان فعالیت خواهند کرد.
پس از اینکه محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی به عنوان سرمربی تیم کشتی فرنگی آذربایجان قرارداد همکاری امضا کرد، بحث در مورد انتخاب دستیاران او و همچنین حضور برخی ملی‌پوشان در آذربایجان مطرح شد. طبق پیگیری‌ها رسول جزینی و بهروز حضرتی‌پور نیز به‌عنوان دستیار محمد بنا را در هدایت تیم کشتی فرنگی آذربایجان یاری می‌کنند. همچنین طبق شنیده‌ها مرتضی الغوثی کشتی‌گیر سنگین مازندرانی که در وزن ۱۳۰ کیلوگرم رقابت‌های کشوری اهواز به‌عنوان نخست رسید در ترکیب تیم آذربایجان به میدان برود. این در حالی است که علی اکبر یوسفی قهرمان سنگین وزن کشتی فرنگی جهان، گزینه اول آذربایجانی‌ها بود که به دلیل اینکه سال گذشته در کرواسی به میدان رفت و فدراسیون کشتی نیز به احتمال زیاد رضایت‌نامه برای کشتی‌گیران صادر نخواهد کرد سرمربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی ایران به سراغ الغوثی رفت تا این کشتی‌گیر برای آذربایجان به میدان برود.

