محکومیت فدراسیون دوچرخهسواری به پرداخت دیه ۱۶ سال پیش
حساب فدراسیون دوچرخهسواری برای یک پرونده قدیمی که مربوط به ۱۶ سال پیش است، بسته شد.
حسابهای فدراسیون دوچرخهسواری برای یک پرونده قدیمی بسته شده است. پرونده به سال ۱۳۸۸ مربوط میشود و طبق رای دادگاه، یک دوچرخهسوار در حین تمرین برای حضور در اردوی آمادگی المپیاد ورزشی ایرانیان با یک کامیون که در کنار جاده پارک بوده، برخورد کرده و این فرد قطع نخاع شده است. طبق رای دادگاه، برای این فرد ۴ دیه کامل و 666/21 دیه کامل تعیین شده که ۳۰ درصد را باید هیئت دوچرخهسواری خوزستان و ۱۰ درصد را اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان پرداخت میکردند. اداره کل ورزش و جوانان خوزستان ۱۰ درصد را به طور کامل پرداخت کرد اما هیئت دوچرخهسواری خوزستان ۳۰ درصد را پرداخت نکرده است از این رو اکنون فدراسیون دوچرخهسواری به عنوان نهاد بالادستی هیئت دوچرخهسواری خوزستان محکوم شده که ۳۰ درصد سهم هیئت دوچرخهسواری استان خوزستان را باید پرداخت کند. همچنین حکم به انسداد حسابهای فدراسیون دوچرخهسواری داده شده است. فدراسیون دوچرخهسواری که ۶ ماه پیش هم ۷۰۰ میلیون تومان برای مالیات سال ۹۶ باید پرداخت کرد، دوباره با یک چالش جدید مواجه شده است.