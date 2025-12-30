توقف تراکتور در تبریز مقابل ملوان

و فاصله ۷ امتیازی با صدر

تراکتور در هوای سرد تبریز، دو امتیاز حساس را مقابل ملوان از دست داد تا کار دشواری برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در لیگ برتر فوتبال پیش‌رو داشته باشد.

تیم فوتبال تراکتور تبریز از ساعت 15 دیروز در دیدار معوقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال و در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز مقابل ملوان بندر انزلی صف‌آرایی کرد که این دیدار به تساوی صفر- صفر انجامید.

تراکتور در هوای سرد تبریز، بارها دروازه قوی سپید را تهدید کرد و 2 گل مردود، تنها ثمره تلاش این تیم بود. البته دوماگوی دروژدک در دقیقه 33 برای تراکتور گلزنی کرد که این گل به دلیل خطای بازیکن قبل از ثبت گل، پس از بازبینی صحنه به کمک سیستم کمک داور ویدیویی (VAR) رد شد. تومیسلاو اشترکالی هم در دقیقه 87 دروازه ملوان را گشود، اما این گل به دلیل حضور دانیال اسماعیلی‌فر در دقیقه 87 پذیرفته نشد.

شاگردان دراگان اسکوچیچ برای چهارمین بار طی پنج هفته اخیر لیگ برتر به تساوی رسیدند و با 23 امتیاز، در جایگاه چهارم جدول قرار گرفتند. تراکتور که در صورت پیروزی در این بازی تا رتبه سوم بالا می‌آمد، حالا هفت امتیاز با سپاهانِ صدرنشین فاصله دارد. ملوان نیز با 22 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به استقلال، نیم‌فصل اول را در جایگاه هفتم به پایان رساند.

سیدرضا مهدوی قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت و شجاع خلیل‌زاده، اشتراکالی و الکساندر سدلار از تراکتور و فرزاد طیبی‌پور از ملوان را با کارت زرد جریمه کرد.

پرونده نیم‌فصل اول لیگ برتر فوتبال با دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و استقلال که از هفته دهم بر جای مانده و روز پنجشنبه 11 دی ماه از ساعت 16 و 30 دقیقه برگزار می‌شود، بسته خواهد شد.