پنجاه و چهارمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک لغو شد
کمیته ملی المپیک در حالی 12 بهمن مجمع عمومی خود را تشکیل میدهد که نتیجه ۲ دستورالعمل آن به اندازه مجمع انتخاباتیاش و حتی بیشتر، تاثیرگذار در آینده این کمیته و ورزش کشور خواهد بود.
پنجاه و چهارمین مجمع عمومی و عادی کمیته ملی المپیک 12 بهمن 1404 به ریاست محمود خسروی وفا رئیس کمیته و با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش برگزار میشود تا طبق روال همیشه، اعضای مجمع در جریان گزارشهای مالی و فنی این کمیته در زمینههای مختلف قرار بگیرند. مجمع عمومی سالانه این کمیته که مقرر بود امروز چهارشنبه 10 دی ماه برگزار شود، به دلیل تعطیلی اعلام شده از سوی کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران لغو شد.
این مجمع البته به اندازه نامش «عمومی و عادی» نیست چراکه برای آن «۲ دستورالعمل ویژه» لحاظ شده است که کم سابقه و حتی بیسابقه در تاریخ این مجمع است و به همین دلیل بررسی و نتیجه رأیگیری روی آنها قطعاً برای خانواده بزرگ ورزش مهم و تعیینکننده خواهد بود.
آنچه مجمع پیش روی کمیته ملی المپیک را ویژه و متمایز از مجامع قبل کرده، موضوعات مرتبط با انتخابات این کمیته است. این موضوع یعنی انتخابات کمیته ملی المپیک و تغییراتش، در قالب بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل تدوین شده برای مجمع 12 بهمن، به اعضای آن ارائه شده و قرار است با طرح و رأیگیری، در مورد آن تصمیمگیری شود. همین مسئله، به مجمع عمومی و عادی کمیته ملی المپیک، رنگ و لعابی کاملاً انتخاباتی داده است.
دوره مدیریت فعلی کمیته ملی المپیک ۶ شهریور سال آینده برگزار میشود درحالیکه بازیهای آسیایی به عنوان یک رویداد مهم از ۲۸ شهریور در ناگویا آغاز میشود و تا ۱۲ مهر ادامه خواهد داشت. المپیک جوانان (داکار سنگال) و بازیهای داخل سالن آسیا (ریاض) هم دو رویداد دیگر هستند که زمان مقرر برای آنها در فاصله زمانی نزدیک به اتمام دوره مدیریت فعلی کمیته ملی المپیک قرار دارد.
کمیته ملی المپیک با نظر به حضور در این بازیها و همچنین الگوبرداری انتخاباتی مبنی بر اینکه هیچ زمان و در هیچ جای جهان، در فاصله میان رویدادهای نزدیک به هم انتخاباتی برگزار نمیشود تا اینگونه آرامش و ثبات مدیریتی حفظ شود، در نظر دارد انتخابات سال آینده را با ۴ ماه تاخیر نسبت به زمان مقرر (شهریور) برگزار کند. این موضوعی است که در قالب بند ۴ دستورالعمل، در مجمع روز چهارشنبه مطرح میشود تا بر اساس نظر اعضای مجمع، زمان انتخابات سال آینده مشخص شود.
سالهاست که انتخابات کمیته ملی المپیک در ایران در سالِ بازیهای آسیایی و بعد از این بازیها برگزار میشود این در حالی است که به خاطر اهمیت بازیهای المپیک، در ورزش جهان، زمان برگزاری این رویداد فراگیر و مهم و حتی بازه زمانی بعد از آن، ملاک خیلی از تغییرات و جابهجاییها و حتی انتخابات است. همین مهم مدیریت فعلی کمیته ملی المپیک را بر آن داشته تا انتخابات این کمیته را از «بعد از بازیهای آسیایی» به «بعد از بازیهای المپیک» منتقل کند. حال اینکه با برگزاری انتخابات سال آینده کمیته ملی المپیک و نظر به ۴ ساله بودن نتیجه آن، مجدد دوره بعدی انتخابات به بعد از بازیهای آسیایی ۲۰۳۰ موکول میشود. همین مسئله بند ۶ را وارد دستورالعمل مجمع عمومی کرده است.
اساسنامه فعلی کمیته ملی المپیک که ملاک همه تصمیمگیریها در این کمیته است، بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و با استناد به قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک (مصوب ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید. این اساسنامه اما تأییدیه کمیته بینالمللی المپیک (IOC) را هم دارد. بر این اساس، اعمال هرگونه تغییر در آن نیازمند اطلاعرسانی به کمیته بینالمللی المپیک و گرفتن تأییدیه لازم از این نهاد است تا به عنوان یک بند قانونی و مصوب، قابلیت اجرائی پیدا کند. بنابراین مصوبات اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در نشست 12 بهمن باید خیلی زود به IOC اطلاعرسانی شود تا پاسخ دریافتی، ملاک هر گونه تغییر و جابهجایی شود.