کارگری که به حسین(ع) زمان لبیک گفت (حدیث دشت عشق)
بسیجی شهید رضا عالی، سوم تیر سال ۱۳۴۵، در روستای حسینآباد از توابع شهرستان زابل دیده به جهان گشود. کارگر بود و بهعنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و چهارم اردیبهشت سال ۱۳۶۷، در شلمچه به شهادت رسید. پیکر پاکش ۱۹ روز بعد در بهشت مصطفی(ص) زاهدان آرام گرفت. شهید رضا عالی در وصیتنامهاش نوشت: «زمان بسیار حساس است و به همت ما بستگی دارد که کدامین راه را انتخاب کنیم؛ بجنگیم یا تسلیم شویم. با این عمل تسلیم شدن، اسلام را نابود کردهایم. تسلیم شدن ما یعنی خیانت به اسلام و انقلاب و خون شهیدان و نسلهای آینده و همه مستضعفان جهان. پس باید با یک دست قرآن و با دست دیگر سلاح را برگیریم و به ندای حسین زمانه لبیک گوییم و در این زمان حساس او را تنها نگذاریم و با تمام قدرت و توان این جنگ را ادامه دهیم. هرکس که توان رزم دارد، به جبهه بیاید و هر کس که توان ندارد، پشت جبهه با کمکهای خود به پشتیبانی کفرستیزان بشتابد، تا با این عمل هرچه زودتر بتوانیم به یاری خداوند بزرگ این یزیدیان زمان را به خاک ذلت افکنیم. دوستان، جبهههای ما جای خودسازی است، دانشگاه است؛ دانشگاهی که کنکورش تقوی، درسش ایثار و مدرکش شهادت است. دوستان، امروز لبیک به ندای امام امت خمینی بتشکن، لبیک به پیامبر است. لبیک به مهدی صاحبالزمان(عج) است. خوشا به حال کسانی که این ندا را بشنوند و گوی سبقت را از یکدیگر بربایند...»