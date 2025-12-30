تورم آذر ۴۲/۴ درصد شد
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد تورم 12 ماهه در آذرماه 1404 به 42 و چهار دهم درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی گزارش داد که مقایسه نقطهبهنقطه حاکی از رشد 49 و 9 دهم درصدی تورم نسبت به آذرماه سال قبل است. در همین حال، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه 1404 نیز به 42 و چهاردهم درصد رسیده که بیانگر ماندگاری تورم در کانال بالای 40 درصد است.
مطابق آمار رسمی، شاخص بهای گروه اختصاصی «کالا» در آذرماه نسبت به ماه قبل چهار و 9 دهم درصد افزایش یافته و نقطهبهنقطه آن به 65 و هفت دهم درصد رسیده است. تورم 12 ماهه این گروه نیز 48 و یک دهم درصد اعلام شده است.
رقمی که نهتنها از تورم کل بالاتر است، بلکه نشان میدهد فشار اصلی بر هزینههای خانوار از مسیر کالاها، بهویژه کالاهای پرمصرف و اساسی، وارد میشود.
اغلب گروهها در آذرماه 1404 افزایش قیمت را تجربه کردهاند اما شدت این افزایش در برخی اقلام نگرانکننده بوده است. گروه خوراکیها و آشامیدنیها، که سهم بالایی در سبد مصرف دهکهای متوسط و پایین دارد، نسبت به ماه قبل پنج و دو دهم درصد رشد کرده است.
همچنین گروه حملونقل افزایش چهار و نیم درصدی را ثبت کرده و گروه تحصیل با جهش بیش از 10 درصدی مواجه شده که بیانگر فشارهای هزینهای در خدمات آموزشی است.
در مجموع، گزارش آذرماه بانک مرکزی از یک واقعیت اقتصادی پرده برمیدارد؛ تورم در اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که بیش از گذشته ماهیتی ساختاری به خود گرفته و مهار آن صرفاً با ابزارهای کوتاهمدت و مقطعی امکانپذیر نیست.
مرکز آمار هم اخیرا در گزارشی اعلام کرده که تورم سالانه خانوارهای سراسر کشور در آذرماه به 42 و دو دهم درصد رسیده است. بررسیهای آماری نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه نیز در آذرماه معادل 52 و شش دهم درصد بوده و این نرخ نسبت به ماه قبل سه و دو دهم واحد درصد افزایش یافته است.
بر اساس دادههای منتشرشده، سطح عمومی قیمتها در آذرماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل، چهار و دو دهم درصد افزایش یافته بهگونهای که رشد قیمتها در بخش خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۵.۵ درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات سه و چهار دهم درصد بوده است.