«مجنون» در مناطق فاقد سینما ۱۱۰ هزار مخاطب پیدا کرد
فیلم سینمایی «مجنون» در قالب اکرانهای مردمی و با تمرکز ویژه بر مناطق فاقد سینما، توانسته است تجربهای متفاوت از توزیع فرهنگی را رقم بزند؛ تجربهای که با نمایش فیلم در فضاهایی همچون مساجد، حسینیهها، سالنهای فرهنگی، پایگاههای بسیج و مراکز آموزشی، سینما را به دل محلهها و شهرهای کمبرخوردار برده است.
این فیلم در مجموع اکرانهای مردمی خود، به فروشی بیش از ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دست یافته و بیش از ۱۱۰ هزار مخاطب را جذب کرده است؛ آماری که نشاندهنده استقبال قابل توجه مردم از این شیوه نمایش و محتوای اثر است.
فیلم سینمایی «مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی، روایتی از یکی از مقاطع حساس دفاع مقدس است که با تمرکز بر ابعاد انسانی، ایمانی و تصمیمهای سرنوشتساز رزمندگان، تصویری متفاوت و تأثیرگذار از جنگ تحمیلی ارائه میدهد. این اثر تلاش میکند فراتر از صحنههای نبرد، به روحیه، ایثار و انتخابهای انسانهایی بپردازد که در شرایطی دشوار، مسئولیتهای بزرگ را بر عهده گرفتند. بر اساس تازهترین آمار، «مجنون» مجموعاً
۱۱۱ هزار و ۹۶۳ مخاطب را در اکرانهای مردمی جذب کرده و فروشی معادل ۳ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان را به ثبت رسانده است. در این میان، اکرانهای مردمی عمار با ۹۶۵ نوبت نمایش، جذب ۶۰ هزار و ۲۹۴ مخاطب و فروش یک میلیارد و ۷۱۹ میلیون تومان، بیشترین سهم را در میان برگزارکنندگان اکرانهای مردمی این فیلم داشته است. استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قم، همدان و فارس بیشترین تعداد اکرانهای مردمی فیلم سینمایی «مجنون» را در این بازه زمانی به خود اختصاص دادهاند؛ اکرانهایی که بخش قابل توجهی از آنها در مناطق کمبرخوردار و فاقد سالن سینمایی برگزار شده است.