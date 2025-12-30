اجرای ارکستر سمفونیک برای حاج قاسم

آئین اجرای ارکستر سمفونیک «ایرانمرد» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و با رویکرد پاسداشت هویت ملی، ایثار و همبستگی فرهنگی در تالار وحدت برگزار شد.

زینب سلیمانی دختر شهید سلیمانی در این رویداد اظهار داشت: همه ما در این زمان وظیفه سنگینی داریم. هنرمندانی که تلاش کردند. شاهد تولیدات فاخری در عرصه فرهنگی و هنری بودیم. هنرمندان خودجوش وارد این عرصه شده و فعالیت کردند. زبان هنر بهترین وسیله برای تبیین و ترویج ارزش‌های شهدا و انقلاب اسلامی است. در این بین شهدای زیادی خون و جان خود را فدای کشور کردند. وی خاطرنشان کرد: حاج قاسم در زمان زندگی به هیچ عنوان دنبال القاب و عناوین نبود. او در سال‌های آخر زندگی در اوج محبوبیت بود ولی هیچ وقت دنبال مسئولیت نبود و خود را خادم مردم می‌دانست. همین موضوع هم در سنگ مزار او درج شده است. وقتی کسی سال‌ها مجاهدت می‌کند و برای مردم و کشور تلاش می‌کند، خداوند پاداش این تلاش‌ها را به صورت آن تشییع عظیم پاسخ می‌دهد. ما هم وظیفه داریم یاد و خاطرات شهدا را گرامی داشته و این شخصیت‌ها را به نسل‌های بعدی معرفی کنیم. در حاشیه این مراسم از دو نویسنده تقدیر و تجلیل و از کتاب‌های «باران گرفته است» نوشته احمد یوسف‌زاده و «سرباز نامه» نوشته استاد «افشین علا» رونمایی شد.

همچنین از خانواده سپهبد شهید محمد باقری و خانواده سپهبد شهید غلامعلی رشید تقدیر و تجلیل به عمل آمد.