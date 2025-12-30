فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۳۶۵
تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
عراقچی:

مردم ونزوئلا از استقلال خود در برابر آمریکا دفاع خواهند کرد

وزیر امور خارجه در گفت‎‌وگو با سفیر و نیز دیپلمات‌های شاغل در سفارت ایران در ونزوئلا با تاکید بر موضع اصولی ایران در نفی هرگونه اقدام تهدیدآمیز علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا، ابراز اطمینان کرد که مردم ونزوئلا با حفظ وحدت و انسجام ملی از استقلال و منافع ملی کشورشان در برابر تحرکات غیرقانونی آمریکا دفاع خواهند کرد. 
«سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در ارتباط وبیناری با علی چگنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس و دیپلمات‌های شاغل در سفارت کشورمان در ونزوئلا، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های آنها، در جریان آخرین تحولات روابط دوجانبه ایران - ونزوئلا قرار گرفت. سفیر ایران در این نشست برخط که مهدی سبحانی، معاون اداری و مالی و زهرا ارشادی، دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه نیز در آن حضور داشتند، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته و در دست انجام در راستای تقویت روابط دوجانبه ارائه کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر موضع اصولی ایران در نفی هرگونه اقدام تهدیدآمیز علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا، ابراز اطمینان کرد که مردم ونزوئلا با حفظ وحدت و انسجام ملی از استقلال و منافع ملی کشورشان در برابر تحرکات غیرقانونی آمریکا دفاع خواهند کرد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

دور از جون خر!(گفت و شنود)

انتقاد برخی بازاریان به نوسانات ارز و سوءاستفاده عوامل داخلی دشمن

دو حماسه بزرگ در یک قاب(یادداشت روز)

اخبار ویژه

اخلالگران در نظام اقتصادی مفسد فی‌الارضند و حکمشان اعدام است

صهیونیست‌های حاضر در «سومالی‌لند» «هدف مشروع» برای ما هستند

بازتاب گسترده پرتاب سه ماهواره ایرانی در رسانه‌های دنیا

شهادت نیروی مرزبانی در سرما و کولاک مرز بانه

روزی که مردم همه نقشه‌های چندین ساله آمریکا را جارو کردند

سردار سلیمانی تجسم عینی و عملیاتی مقاومت بود