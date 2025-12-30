مردم ونزوئلا از استقلال خود در برابر آمریکا دفاع خواهند کرد

وزیر امور خارجه در گفت‎‌وگو با سفیر و نیز دیپلمات‌های شاغل در سفارت ایران در ونزوئلا با تاکید بر موضع اصولی ایران در نفی هرگونه اقدام تهدیدآمیز علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا، ابراز اطمینان کرد که مردم ونزوئلا با حفظ وحدت و انسجام ملی از استقلال و منافع ملی کشورشان در برابر تحرکات غیرقانونی آمریکا دفاع خواهند کرد.

«سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در ارتباط وبیناری با علی چگنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس و دیپلمات‌های شاغل در سفارت کشورمان در ونزوئلا، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های آنها، در جریان آخرین تحولات روابط دوجانبه ایران - ونزوئلا قرار گرفت. سفیر ایران در این نشست برخط که مهدی سبحانی، معاون اداری و مالی و زهرا ارشادی، دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه نیز در آن حضور داشتند، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته و در دست انجام در راستای تقویت روابط دوجانبه ارائه کرد.

