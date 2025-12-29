اسرائیل و اوکراین را رها کن به مشکلات آمریکا بپرداز
نماینده کنگره آمریکا ضمن انتقاد شدید از عملکرد ترامپ، از او خواست به جای رسیدگی به مشکلات رژیم صهیونیستی و اوکراین، به مشکلات فراوان آمریکاییها رسیدگی کند.
آمریکا در یک سالی که ترامپ به قدرت بازگشته، گرفتار مجموعهای از بحرانهای داخلی و خارجی شده است؛ طوری که کارشناسان روابط بینالملل، سیاست خارجی و کارشناسان اقتصادی، سیاست اقتصادی وی را بهشدت به باد انتقاد گرفتهاند. به گفته منتقدان، سیاست خارجی ترامپ طی یک سال گذشته کاملاً نمایشی و ناموفق بوده و این سیاست به تقویت چین و به ضرر متحدان سنی آمریکا در آسیا و اروپا منجر شده و جایگاه آمریکا را نیز در جهان متزلزل کرده است. در داخل آمریکا نیز- به گفته کارشناسان- سیاستهای اقتصادی وی به ضرر طبقات متوسط و ضعیف جامعه آمریکا تمام شد و تنها جیب میلیاردرها و خانواده خود ترامپ را پر کرده است. از آنسو در حالی که آمریکاییها در تعطیلات کریسمس سال نوی مسیحی به سر میبرند، گزارشها حاکی است مردم آمریکا بهشدت از عملکرد اقتصادی ترامپ ناراضیاند. «الجزیره» در گزارشی از وضعیت بحرانی مردم آمریکا نوشته است: «در کریسمس سال جاری، مردم آمریکا عملکرد اقتصادی نهچندان مطلوبی را از دولت ترامپ شاهد هستند. بسیاری از آمریکاییها احساس میکنند که با کوهی از فریب از سوی ترامپ روبهرو شدهاند. حدوداً یک سال از حضور دونالد ترامپ در دولت جدیدش میگذرد با این حال، او به طیف متنوعی از وعدههایی که به مردم داده بود، پشت کرده است. به نوشته الجزیره، مردم آمریکا با هزینههای سنگین زندگی و بهطور خاص افزایش قیمت میوه، سبزیجات و گوشت و اجاره خانه و و برق دستوپنجه نرم میکنند. تعطیلی سال جاری دولت در آمریکا موجب شد تا میلیونها آمریکایی با تهدید گرسنگی مواجه شوند. از چشماندازی واقعبینانه، ترامپ در عمل به وعده خود در مورد درستکردن وضعیت اقتصاد آمریکا شکست خورده است.
اوکراین و اسرائیل را رها کن
در حالی که به نوشته الجزیره مردم آمریکا بهخاطر فقر در این کشور میمیرند، ترامپ این روزها سرگرم دیدارهای برنامهریزیشده با سران رژیم صهیونیستی و اوکراین است تا بلکه بتواند پردههای جدیدی از نمایش صلح خود را به صحنه ببرد. «مارجوری تیلور گرین» عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از این دیدارها، خطاب به «دونالد ترامپ» خواست که وی به جای اوکراین و اسرائیل بر مسائل آمریکا تمرکز کند. به گزارش نشریه نیوزویک، این نماینده جمهوریخواه ایالت جورجیا، از ترامپ به دلیل دیدارهای برنامهریزیشده با ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهوری اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی، انتقاد کرد و در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «امروز زلنسکی، فردا نتانیاهو، میشود فقط به آمریکا بپردازیم؟» به گزارش ایرنا، نیوزویک در مورد اهمیت انتقادهای «گرین» آورده است: این نماینده جمهوریخواه که زمانی از متحدان سرسخت ترامپ بود، پس از اختلافنظر بر سر چندین موضوع، از جمله پروندههای جفری اپستین و مواضع رئیسجمهوری آمریکا در حوزه سیاست خارجی، دست از حمایت از او کشیده است. ترامپ هم حالا او را «خائن» مینامد. براساس این گزارش، «گرین» اوایل سال جاری میلادی از دولت ترامپ به دلیل امضای توافقی با اوکراین برای تامین مالی جنگ در ازای دریافت مواد معدنی انتقاد کرد و زلنسکی را «دیکتاتوری» توصیف کرد که انتخابات را لغو نموده است. او همچنین نخستین چهره جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا است که بحران انسانی در غزه را «نسلکشی» نامید. این عضو مجلس نمایندگان آمریکا ماه گذشته میلادی اعلام کرد که از کنگره کنارهگیری خواهد کرد و و اظهار داشت که پس از اختلاف با ترامپ، نمیخواهد نقش «همسر کتکخورده» را داشته باشد و برای خود احترام قائل است.
مشتی کتوشلواری بیکفایت
رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا هم از عملکرد نمایندگان کنگره آمریکا در دنبالهروی از ترامپ بهشدت انتقاد کرد و آنها را «مُشتی کتوشلواری بیکفایت» خواند. «نانسی پلوسی» شامگاه یکشنبه در سخنانی عنوان کرد: «همکارانم در هر ۲ جناح (دموکرات و جمهوریخواه)، مُشتی کتوشلواری بیکفایت هستند و حزب جمهوریخواه هیچ دستورکاری فراتر از آنچه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا میخواهد، ندارد». رئیس سابق مجلس نمایندگان طی گفتوگویی در برنامه «دیسویک» از شبکه «ایبیسی» بیان کرد: «در حال حاضر جمهوریخواهان، کنگره، را منحل کردهاند. آنها فقط کاری را انجام میدهند که رئیسجمهور اصرار دارد، انجام دهند. این وضعیت به محض اینکه ما قدرت را به دست بگیریم، تمام خواهد شد». او از پاسخ به این سؤال که آیا دونالد ترامپ با استیضاحهای بیشتری مواجه خواهد شد یا خیر، خودداری و تنها خاطرنشان کرد: «تنها کسی که مسئول استیضاح دونالد ترامپ است، خود دونالد ترامپ است. این چیزی نیست که شما تصمیم به انجام آن بگیرید، بلکه مهم این است که او چه نقض قانون اساسی را مرتکب میشود.»
ترامپ نامحبوب در غرب
نشریه آمریکایی «پولیتیکو» هم در گزارشی با اشاره به نتایج یک نظرسنجی در 5 کشور غربی نوشته است: دونالد ترامپ حتی در میان هواداران احزاب پوپولیستی راستگرا که او را متحد خود میدانند هم نامحبوب است. به نوشته این رسانه، ترامپ تلاش دارد جنبش پوپولیستی راستگرای اروپا را تقویت کند، اما برای جلب نظر رأیدهندگان اروپایی، با شرایط دشوارتری نسبت به آنچه انتظار دارد، روبهرو است. او تنها حمایت حدود یکسوم حامیان احزابی که ترامپ میخواهد در فرانسه و آلمان به قدرت برسند را دارد. دادههای جدید نظرسنجی پولیتیکو هشداری بالقوه برای احزاب پوپولیست راستگرا است که سعی در جذب حمایت گستردهتر و در عین حال نزدیکتر شدن به ترامپ دارند، زیرا افرادی که گفتند در انتخابات جدید از چنین احزابی حمایت خواهند کرد، نسبت به کسانی که در گذشته از آنها حمایت میکردند، در سراسر انگلیس، فرانسه و آلمان، دیدگاه منفیتری نسبت به ترامپ داشتند. به گزارش ایسنا به نقل از پولیتیکو، رئیسجمهور آمریکا در بین عموم مردم حتی نامحبوبتر است. در فرانسه و آلمان، دوسوم پاسخدهندگان نظر منفی نسبت به او داشتند. در انگلیس، ۵۵درصد دیدگاههای منفی خود را اعلام کردند؛ اندکی بیشتر از ایالاتمتحده که ۵۰درصد گفتند دیدگاههای منفی دارند. ترامپ در کانادا کمترین محبوبیت را دارد، جایی که ۷۲درصد از پاسخدهندگان نظر منفی داشتند. این نظرسنجی در بازه زمانی پنجم تا نهم دسامبر (14 آذر 18 آذر) به صورت آنلاین انجام شد و ۲۰۰۰ نفر از انگلیس، آمریکا، کانادا، فرانسه و آلمان بودند.