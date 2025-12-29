آزمایش موشکهای دوربرد کروز در حضور رهبر کره شمالی
کرهشمالی، با نظارت رهبر این کشور، موشکهای کروز دوربُرد خود را بر تأکید بازدارندگی هستهای، آمادگی نظامی و نمایش پیشرفتها آزمایش کرد.
رسانه دولتی کرهشمالی موسوم به «کیسیانای»، دیروز (دوشنبه)، اعلام کرد «کیم جونگ اون»، رهبر کرهشمالی، روز یکشنبه، بر شلیک موشکهای کروز استراتژیک دوربرد نظارت داشت، اقدامی که به گفته این رسانه، سلامت توان هستهای و آمادگی برای ضدحمله در برابر تهدیدات امنیتی را تأیید میکند. به گزارش «ایسنا»، این پرتاب، تازهترین رویدادی است که کیم در میان مجموعهای از فعالیتها در آن حضور یافته تا پیش از برگزاری کنگره مهم حزب حاکم در اوایل سال ۲۰۲۶، پیشرفتهای نظامی و اقتصادی این کشور را برجسته کند. به گزارش کیسیانای، کیم در حالی که موشکهای کروز در مسیر خود بر فراز دریای غرب شبهجزیره کره پرواز کرده و به هدف اصابت کردند، «رضایت فراوان» خود را ابراز کرد. کیم گفت: «بررسی منظم قابلیت اطمینان و واکنش سریع اجزای بازدارندگی هستهای کشور، صرفاً یک اقدام مسئولانه است، چرا که کشور با تهدیدات امنیتی گوناگونی روبهروست.» به گزارش کیسیانای، کیم تأکید کرد که کرهشمالی تمام تلاش خود را به توسعه «نامحدود» نیروی رزمی هستهای اختصاص خواهد داد. پرتاب روز یکشنبه پس از گزارشی از کیسیانای در هفته گذشته انجام شد که اعلام کرده بود کیم به همراه دخترش، که جانشین احتمالی او محسوب میشود، از روند ساخت یک زیردریایی هستهای بازدید کرده و بر آزمایش شلیک موشکهای زمین به هوای دوربرد نظارت داشته است.
ستاد مشترک ارتش کرهجنوبی، روز دوشنبه، اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور حدود ساعت ۸ صبح یکشنبه (۲۳:۰۰ شنبه به وقت گرینویچ) شلیک چندین موشک کروز را از منطقه سونان در نزدیکی پیونگیانگ شناسایی کردهاند. سخنگوی وزارت دفاع کرهجنوبی گفت: «مجموعه فعالیتهای نظامی کرهشمالی در روزهای گذشته، از جمله ادامه ساخت زیردریایی هستهای، اقداماتی هستند که صلح و ثبات در شبهجزیره کره را تضعیف میکنند.» همچنین خبرگزاری «یونهاپ» به نقل از یک مقام نظامی کرهجنوبی گزارش داد که کرهشمالی ممکن است در حوالی روز سال نو آزمایشهای موشکی بیشتری انجام دهد. به گزارش «رویترز»، ارتش کرهجنوبی از اظهارنظر درباره احتمال پرتابهای بیشتر خودداری کرد. «هونگ مین»، کارشناس امور کرهشمالی در مؤسسه ملی اتحاد کره در سئول، گفت پرتاب روز یکشنبه احتمالاً برای آزمایش نسخه ارتقایافته موشکهای کروز بوده که توان حمل سلاحهای متعارف و هستهای را دارند.