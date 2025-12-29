سرویس خارجی-

رهبر انصارالله یمن، در واکنش به اعلام به‌رسمیت‌شناسی «سومالی‌لند» از سوی تل‌آویو، این اقدام را «تجاوزی صهیونیستی» علیه سومالی، یمن و امنیت دریای سرخ دانست و هشدار داد که هرگونه حضور اسرائیلی در این منطقه «هدف نظامی» نیروهای مسلح یمن خواهد بود.

در صفحه شطرنج شاخ آفریقا و دریای سرخ، هر حرکت دیپلماتیک، حتی اگر با لبخند و عنواین بی‌خطر عرضه شود، می‌تواند دومینویی از تنش‌ها را به راه اندازد؛ تلاش برای به‌رسمیت‌شناختن موجودیت‌های جدایی‌طلب در چنین منطقه‌ای، نه فقط مرزهای ملی را زیر سؤال می‌برد، بلکه عملاً کبریت‌زدن به انبار باروت امنیت دریایی، پیوندهای قومی و قبیله‌ای و موازنه قدرت میان بازیگران عربی، آفریقایی و فرامنطقه‌ای است. این قبیل ابتکارها معمولاً با همان نسخه آشنای واشنگتن و تل‌آویو پیچیده می‌شوند: «ثبات بلندمدت»، «منافع مشترک» و چند واژه شیک دیگر؛ اما خیلی زود نقاب می‌افتد و ماجرا به نشانه‌ای آشکار از مداخله خارجی بدل می‌شود، مداخله‌ای که از قضا همیشه قرار است صلح بیاورد، اما تقریباً همیشه تنش صادر می‌کند. طبیعی است که چنین رفتارهایی واکنش تند بازیگرانی را برانگیزد که هنوز به مفاهیمی مثل تمامیت ارضی و امنیت مسیرهای حیاتی دریایی باور دارند، نه به نقشه‌هایی که در اتاق‌های فکر آن‌سوی اقیانوس طراحی شده‌اند. در این فضا، هشدارهای نظامی، محکومیت‌های دیپلماتیک و حتی خشم خیابانی، نه اتفاقی غیرمنتظره، بلکه بخش ثابتی از سناریویی تکراری و پرهزینه‌اند.

اسرائیل در سومالی‌لند یعنی «هدف مشروع»!

به گزارش «ایسنا»، «سید عبدالملک بدرالدین الحوثی»، رهبر جنبش انصارالله یمن، روز دوشنبه، و در بیانیه‌ای درباره تحولات اخیر سومالی، اقدام رژیم صهیونیستی در به‌رسمیت‌شناسی «سومالی‌لند» [منطقه جدایی‌طلب در شمال سومالی] به‌ عنوان یک موجودیت مستقل را «گامی خصمانه در چارچوب توطئه‌های صهیونیستی علیه امت اسلامی» توصیف کرد. او گفت: این اقدام «سومالی، یمن، کشورهای آفریقایی و امنیت دریای سرخ و خلیج عدن» را هدف قرار می‌دهد و بخشی از طرحی گسترده‌تر برای «تغییر خاورمیانه و تجزیه کشورهای منطقه» است. سید الحوثی با تأکید بر اینکه این اعلام «باطل و فاقد هرگونه مشروعیت قانونی» است، افزود: «دشمن اسرائیلی تلاش خواهد کرد دامنه همکاری و به‌رسمیت‌شناسی را گسترش دهد و از سومالی‌لند به‌عنوان پایگاهی برای فعالیت‌های خصمانه علیه سومالی، یمن و کشورهای عربی استفاده کند.» رهبر انصارالله خواستار موضع «قاطع عربی و اسلامی» در حمایت از سومالی شد و از کشورهای منطقه خواست برای جلوگیری از «نفوذ اسرائیل در شاخ آفریقا و دریای سرخ» اقدام کنند. او همچنین اعلام کرد: «هرگونه حضور اسرائیلی در سومالی‌لند، هدف نظامی نیروهای مسلح یمن خواهد بود؛ زیرا این حضور، تجاوزی علیه سومالی و یمن و تهدیدی برای امنیت منطقه است.»

ادامه موج محکومیت‌ها

در ادامه واکنش‌های تند به رژیم آپارتاید اسرائیل و حکمرانان سومالی‌لند، وزارت امورخارجه چین روز دوشنبه از مقامات سومالی‌لند خواست تا فوراً فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه خود را متوقف کرده و از توطئه با قدرت‌های خارجی دست بردارند. چین ضمن تأکید بر حمایت قاطع خود از تمامیت ارضی سومالی و حاکمیت دولت مرکزی، هشدار داد که چنین تحرکاتی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی منطقه‌ای شده و همکاری‌های اقتصادی با شرق آفریقا را به‌شدت مختل سازد. یک منبع سعودی نیز تأکید کرد که به‌رسمیت‌شناختن سومالی‌لند توسط رژیم صهیونیستی، نه‌تنها خشم ریاض را برانگیخته، بلکه امکان عادی‌سازی روابط را دشوارتر ساخته و این رژیم را در منطقه منزوی‌تر می‌کند. این منبع سلطنتی سعودی در گفت‌وگو با شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در روز یکشنبه، اعلام کرد: «به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل، راه عادی‌سازی روابط بین عربستان و اسرائیل را مسدودتر می‌کند و آن را در منطقه منزوی‌تر می‌سازد.» آذربایجان

نیز این اقدام خطرناک رژیم اسرائیل را محکوم کرده است.

مردم سومالی‌لند در حمایت از فلسطین و علیه رژیم

خبر دیگر آن‌که در پی به‌رسمیت‌شناختن منطقه‌ای در سومالی توسط رژیم صهیونیستی، تظاهراتی در منطقه موسوم به سومالی‌لند برگزار شد که در آن معترضان با در دست داشتن پرچم فلسطین، مخالفت خود با حضور این رژیم در این منطقه را اعلام کردند. به گزارش «ایسنا»، معترضان که پرچم فلسطین را در دست داشتند، مخالفت خود با حضور این رژیم در این منطقه اعلام کردند. در این اعتراضات، اعضای قبیله «السمارون» که در منطقه بوراما، تحت مدیریت اداری سومالی‌لند، ساکن هستند، شرکت داشتند. گفتنی است که دولت سومالی تأکید کرده است که مدیریت سومالی‌لند بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین‌های جمهوری فدرال سومالی است و نمی‌توان آن را جدا کرد یا به هر شکلی در آن تصرف کرد.

ردپای موساد در بحران سومالی‌لند

رونمایی از اتحاد میان تل‌آویو و سومالی‌لند، پرده از سال‌ها دیپلماسی پنهان موساد در شاخ آفریقا برداشت؛ توافقی استراتژیک که با نقش‌آفرینی مستقیم «دیوید بارنیا»، رئیس این سازمان، شکل گرفته است. روزنامه اسرائیلی «معاریو» در گزارشی به نقل از مقام‌ها و منابع نظامی این رژیم، شامگاه یکشنبه، گزارش داد که به‌رسمیت‌شناختن منطقه موسوم به جمهوری سومالی‌لند از سوی تل‌آویو، می‌تواند گزینه‌های عملیاتی اسرائیل را در منطقه شاخ آفریقا و دریای سرخ گسترش دهد؛ منطقه‌ای که طی ماه‌های اخیر به یکی از کانون‌های تنش ژئوپلیتیکی در پی تحولات یمن و جنگ غزه تبدیل شده است. یک منبع نظامی اسرائیلی با اشاره به نزدیکی جغرافیایی سومالی‌لند به مسیرهای استراتژیک دریای سرخ و اقیانوس هند به معاریو گفت: «روابط آشکار با سومالی‌لند، گزینه‌های عملیاتی بیشتری در اختیار نیروی هوائی اسرائیل قرار می‌دهد.» معاریو همچنین از نقش محوری دستگاه اطلاعاتی اسرائیل (موساد) در شکل‌گیری و توسعه روابط با سومالی‌لند طی سال‌های گذشته خبر داده و نوشته است که این همکاری‌ها با هدف ایجاد زیرساخت‌های امنیتی و اطلاعاتی در این منطقه دنبال شده است.

جروزالم‌پست: شناسایی سومالی‌لند خطای استراتژیک پرهزینه

روزنامه اسرائیلی «جروزالم‌پست» در مقاله‌ای تأکید کرده است که تصمیم رژیم صهیونیستی برای شناسایی رسمی سومالی‌لند به ‌عنوان یک موجودیت مستقل، یک خطای استراتژیک است که پیامدهای منفی آن به‌ مراتب بیش از منافع احتمالی‌اش خواهد بود. این مقاله می‌نویسد که از نظر اصولی، استدلال‌های سومالی‌لند برای شناسایی بین‌المللی بر پایه ثبات نسبی و وضعیت بهتر معیشتی در مقایسه با سایر مناطق سومالی شکل گرفته است. به گفته نویسنده، ساختارهای دولتی به‌جامانده از دوران استعمار در بسیاری از موارد نتوانسته‌اند امنیت، اشتغال و مشروعیت سیاسی را برای جوامع منطقه فراهم کنند. با این حال، مقاله تصریح می‌کند که شناسایی سومالی‌لند از سوی رژیم صهیونیستی در عمل به تقویت این موجودیت منجر نمی‌شود و برعکس، آسیب‌پذیری آن را افزایش داده و انسجام داخلی‌اش را تضعیف می‌کند، بی‌آنکه دستاورد استراتژیک قابل‌توجهی برای تل‌آویو به همراه داشته باشد. زمان‌بندی این تصمیم نیز از منظر مقاله معنادار است. جروزالم‌پست می‌نویسد: نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به‌طور علنی از وزیر خارجه، رئیس موساد و این نهاد به‌دلیل تسهیل شناسایی سومالی‌لند قدردانی کرده و برای آن آرزوی موفقیت کرده است. با این حال، مقاله استدلال می‌کند که نیاز فوری سومالی‌لند به شناسایی و فضای سیاسی ناشی از نزدیک‌شدن انتخابات در رژیم صهیونیستی، فرصتی سیاسی فراهم کرده که الزاماً با منافع استراتژیک بلندمدت همخوانی ندارد.

احتمال به‌رسمیت‌شناختن جدایی‌طلبان یمن

خبر دیگری که با اخباری که پیش‌تر آمد بسیار مرتبط است آن‌که از به‌رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط تل‌آویو، برخی منابع اسرائیلی می‌گویند که تل‌آویو ممکن است گروهی خودمختار

در جنوب یمن را نیز به رسمیت بشناسد. کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل

گزارش داد که تل‌آویو در حال بررسی به‌رسمیت شناختن آن دسته

از گروه‌های جنوب یمن است که از حمایت امارات برخوردارند. به گزارش معاریو، اسرائیل در حال بررسی به‌رسمیت‌شناختن «عربستان جنوبی» در یمن است که تحت حمایت امارات و به رهبری شورای انتقالی جنوب قرار دارد؛ اقدامی که با امید به همکاری استراتژیک علیه حوثی‌ها انجام می‌شود.همزمان استان حضرموت در شمال‌شرق یمن صبح روز دوشنبه شاهد تشدید تنش نظامی

و پرواز جنگنده‌های عربستان و انداختن بمب‌های آتش‌زا بر فراز اطراف فرودگاه سیئون بود. همزمان صدای انفجارهای شدیدی در مناطقی از ارتفاعات شرقی حضرموت شنیده شد. شاهدان عینی به روزنامه «العربی‌الجدید» گفتند جنگنده‌های عربستان بر فراز مناطق

حضرموت و ساحل آن و به سمت استان المهره در شرق پرواز کردند.

آنها اشاره کردند که انفجارهای صبح دیروز بی‌سابقه بود و به نظر می‌رسد ناشی از حملات هوائی به اهدافی نامشخص بوده باشد.