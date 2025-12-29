فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۳۵۱
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

حزب‌الله لبنان: دیپلماسی بدون قدرت بی‌فایده است

حزب‌الله لبنان درخواست‌های یکجانبه برخی دولت‌ها برای انتقال به مرحله دوم آتش‌بس، در سایه تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی، را رد و تأکید کرد: «دیپلماسی بدون قدرت هیچ فایده‌ای ندارد.»
«علی فیاض»، عضو فراکسیون مقاومت در پارلمان لبنان، تأکید کرد: هرگونه تلاش دیپلماتیک برای دستیابی به حقوق ملی، اگر بر عناصر قدرت، ثبات و پایداری استوار نباشد، بی‌فایده خواهد بود؛ دولت به حدأقل تعادل نیاز دارد که نباید از آن چشم‌پوشی کرد، زیرا این تعادل اساس حفاظت از حاکمیت و تحقق منافع ملی است. به گزارش «مهر» به نقل از «الاخبار»، فیاض گفت: اقدامات جنایتکارانه دشمن که از توافقات بین‌المللی در لبنان و سراسر منطقه فراتر رفته است، بار دیگر مشروعیت مقاومت را تأیید کرده و نیاز به آن را عمیق‌تر می‌کند، زیرا مقاومت حق طبیعی خود را در دفاع از خود، در سایه فقدان هرگونه تضمین جایگزین، اعمال می‌کند؛ جایگزین‌های مطرح‌شده به معنای رهاکردن لبنان و تسلیم در برابر دشمن است و سرنوشتی فاجعه‌بار را رقم می‌زند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

خوراک خطرناک!(گفت و شنود)

دولت می‌تواند اگر نارفیقان بگذ‌ارند(یادداشت روز)

اخبار ویژه

موشک‌های سنگرشکن ایران و فروپاشی محاسبات امنیتی اسرائیل

دست‌های بلند ایران تا اراضی اشغالی

خط و نشان نظامی پوتین برای اوکراین همزمان با دیدار زلنسکی و ترامپ در فلوریدا

حل مشکلات اقتصادی در گرو رفع موانع داخلی است

به یاد عارف واصل آیت‌الله محمد شجاعی

چشمان ایران در فضا تیزبین‌تر شد پرتاب موفق ماهواره‌های «ظفر»، «پایا» و «کوثر»

اجرای بزرگ‌ترین پروژه آبرسانی درغرب کشور طی 4/5 ماه