حزب‌الله لبنان درخواست‌های یکجانبه برخی دولت‌ها برای انتقال به مرحله دوم آتش‌بس، در سایه تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی، را رد و تأکید کرد: «دیپلماسی بدون قدرت هیچ فایده‌ای ندارد.»

«علی فیاض»، عضو فراکسیون مقاومت در پارلمان لبنان، تأکید کرد: هرگونه تلاش دیپلماتیک برای دستیابی به حقوق ملی، اگر بر عناصر قدرت، ثبات و پایداری استوار نباشد، بی‌فایده خواهد بود؛ دولت به حدأقل تعادل نیاز دارد که نباید از آن چشم‌پوشی کرد، زیرا این تعادل اساس حفاظت از حاکمیت و تحقق منافع ملی است. به گزارش «مهر» به نقل از «الاخبار»، فیاض گفت: اقدامات جنایتکارانه دشمن که از توافقات بین‌المللی در لبنان و سراسر منطقه فراتر رفته است، بار دیگر مشروعیت مقاومت را تأیید کرده و نیاز به آن را عمیق‌تر می‌کند، زیرا مقاومت حق طبیعی خود را در دفاع از خود، در سایه فقدان هرگونه تضمین جایگزین، اعمال می‌کند؛ جایگزین‌های مطرح‌شده به معنای رهاکردن لبنان و تسلیم در برابر دشمن است و سرنوشتی فاجعه‌بار را رقم می‌زند.