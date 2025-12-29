معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این که نظام و دولت چهاردهم در شرایط کنونی و خروج از تنگناهای اقتصادی بر روی بخش خصوصی حساب ویژه‌ای باز کرده است گفت: حاکمیت، راهبرد مشارکت و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور روز دوشنبه (۸ دی ۱۴۰۴) در جلسه مشترک معاونین اول سران قوا و نمایندگان بخش خصوصی که با محوریت حل مشکلات فعالین بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به منظور حضور جدی آنان در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور برگزار شد، با تاکید بر اینکه راهبرد کشور و نظام، حضور جدی بخش خصوصی در تمامی عرصه‌ها است، افزود: بخش خصوصی در مقاطع مختلف ظرفیت و توانایی‌های خود را به ویژه در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که باید رابطه بین بخش خصوصی و حاکمیت سیستماتیک شود تا در شرایط خاص بتوانیم از توانایی‌های آنان بهره ببریم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیشنهاد داده‌ایم راهکارهای خود را برای اینکه چگونه در موارد بحرانی به میدان بیایند، به دولت ارائه کنند و از اتاق بازرگانی و مجمع کارآفرینان نیز چنین انتظاری داریم، گفت: دولت چهاردهم در شرایط کنونی و خروج از تنگناهای اقتصادی بر روی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع کارآفرینان ایران و همچنین تمامی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی خرد و کوچک حساب ویژه‌ای باز کرده است تا در جلسات مشترک این چنینی پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی در حد توصیه نماند و گامی عملی بر روی حل مشکلات برداشته شود.

عارف با بیان اینکه دشمنان پس از شکست در جبهه نظامی به‌دنبال مشکل آفرینی در بخش اقتصادی و اجتماعی هستند، تصریح کرد: دولت در حل ناترازی‌ها و نوسانات ارزی به دنبال اجرای راهکارها و پیشنهادات بخش خصوصی و حضور آنان در تمامی عرصه‌های اقتصادی است.

معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی سخنان که ناخواسته در مسیر دشمنان قرار می‌گیرد و با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و اصناف در جنگ ۱۲ روزه به خوبی به میدان آمدند، تاکید کرد: حاکمیت راهبرد مشارکت و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده است. ذهنیت ما نسبت به تجار و سرمایه‌گذاران مثبت است اما باید روش‌ها و راهکارهای لازم برای در اختیار گرفتن منابع بخش خصوصی در خدمت کشور بررسی شود تا در چارچوب راهبرد اصلی نظام برای رفع مشکلات معیشتی حرکت کنیم.

عارف با تاکید بر اینکه دولت در مقابل بخش خصوصی نیست، ادامه داد: معتقدیم بخش خصوصی باید فعال و سرمایه‌گذاری آنان سودده باشد اما در عین حال مسئولیت اجتماعی و ملی خود را فراموش نکند.

وی یادآور شد: در جلسه مشترک معاونین اول سران قوا و نمایندگان بخش خصوصی سازوکارهای تعامل با بخش خصوصی بررسی می‌شود تا در زمان بروز مشکلات چه کمکی می‌توانند به دولت و حاکمیت داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همواره خود را بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران می‌داند و در شرایط امروز کشور، بخش غیر‌دولتی نباید احساس کند، فاصله‌ای به وجود آمده است و در بخش‌های مختلف به دولت و نظام کمک کند.

عارف با اشاره به اینکه توقع ما از کارآفرینان و فعالین اقتصادی و تولیدی این است که برای حل مشکلات کشور به میدان بیایند و نباید صرف منافع اقتصادی در رأس اولویت باشد، بیان کرد: امروز و برخلاف ده‌های اول انقلاب، سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی در همه قوا محترم است و سهم خود را در شرایط خاص اقتصادی کنونی و به ویژه تحقق شعار حفظ، ثبات و پایداری اقتصادی و بهبود معیشت مردم مشخص کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که برای برگزاری جلسات مشترک و همفکری با بخش خصوصی هیچ‌گونه چالشی نداریم، گفت: بخش خصوصی کارنامه مشخص و موفقی در همه زمینه‌ها دارد تا جایی که به این جمع‌بندی رسیدیم که باید در بخش حاکمیت و حتی امنیت کشور نیز حضور فعال داشته باشد و به آنان اعتماد کنیم.