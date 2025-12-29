رئیس ‌مجلس شورای اسلامی از انجام هماهنگی‌های لازم برای الکترونیکی کردن فرآیند انتخابات و تأمین اعتبار آن خبر داد و ابراز امیدواری کرد این موضوع برای نخستین‌بار در انتخابات شوراها اجرائی شود.

محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در گردهمایی استانداران سراسر کشور با اشاره به موضوع اعتراض نامزدها به رد صلاحیت‌ها گفت: برای موضوع الکترونیکی کردن و تأمین اعتبار آن، هماهنگی‌های لازم انجام شده و طی روزهای گذشته با مسئولان سازمان برنامه و بودجه گفت‌وگو داشته‌ایم. مکانیزم کوتاه و مشخصی پیش‌بینی شده تا این کار عملیاتی شود.

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه طولانی این مطالبه تصریح کرد: چندین دهه است که به دنبال الکترونیکی کردن تشخیص هویت، رأی‌گیری و شمارش آرا هستیم. امیدوارم با زحمات استانداران، در انتخابات شوراها و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان، این موضوع برای اولین‌بار به‌صورت عملیاتی اجرا شود.

قالیباف اظهار کرد: با موضوع دخالت در انتصابات، هم بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و هم از منظر مدیریتی مخالف هستم و بارها این نکته را به دوستان گفته‌ام. البته استانداران باید توجه داشته باشند که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند همه نمایندگان مجلس بهترین و قوی‌ترین مشاوران استانداران و وزرا هستند، چرا که نمایندگان محل رجوع مردم، به‌ویژه در مواجهه با مشکلات آنان، محسوب می‌شوند.

وی افزود: بارها به همکاران گفته‌ام که در انتصاب وزیر، این حق را ندارید که اصرار کنید حتماً فرد خاصی به‌عنوان استاندار یا فرماندار معرفی شود؛ این حق قانونی ما نیست و نباید چنین کاری انجام دهیم. البته باید توجه داشت که این مسئله به یک عرف تبدیل شده و تنها نمایندگان در این زمینه مراجعه ندارند، بلکه مراجع مختلفی فشار وارد می‌کنند و استانداران از چند مسیر با این مطالبات مواجه‌اند که لازم است به سمت اصلاح این روند حرکت کنیم.

رئیس‌ مجلس با اشاره به نقش نظارتی نمایندگان تصریح کرد: به نمایندگان تأکید کرده‌ام اگر مدیری، فرمانداری، بخشداری یا وزیری در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند، شما مسئول پیگیری هستید. در صورت نیاز به مشورت یا ارائه نظر، می‌توانید پیشنهاد جابه‌جایی بدهید، اما اصرار بر انتصاب افراد خاص، انسجام سازمانی، مدیریت و کارآمدی را زیر سؤال می‌برد.

قالیباف اظهار کرد: در برنامه‌های قبلی و اصلاح قوانین، تلاش شد تا حدود ۲۳ وظیفه مشخص به شوراها واگذار شود، اما بسیاری از وزرا هنوز تمایل ندارند این اختیارات را منتقل کنند. این اختیارات باید به شوراها و شهرداری‌ها داده شود تا دولت بتواند به موضوعات اصلی مانند ارزش پول ملی، سیاست خارجی، تولید ناخالص داخلی و امنیت کشور بپردازد.

وزیر کشور: برگزاری انتخابات تمام الکترونیک

فصل جدیدی در تاریخ انتخابات است

اسکندر مؤمنی، وزیر کشور صبح دوشنبه

۸ دی ۱۴۰۴ در نشست استانداران سراسر کشور که با موضوع انتخابات سال ۱۴۰۵ و با حضور رئیس‌ مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمیسیون‌های مرتبط با برگزاری انتخابات در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، به برخی ویژگی‌های انتخابات پیش رو

اشاره کرد و گفت: انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا ویژگی‌های خاصی دارد از جمله اینکه به صورت سراسری و تک انتخاباتی است. البته همزمان با این انتخابات، برگزاری دو انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در برخی حوزه‌های انتخابی را نیز خواهیم داشت.

وی برگزاری انتخابات تناسبی در شهر تهران و همچنین برگزاری انتخابات الکترونیکی در مراحل مختلف اعم از احراز هویت اخذ رای و شمارش آرا در سراسر کشور را از دیگر ویژگی‌های انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا عنوان کرد.

وزیر کشور با بیان اینکه «برگزاری انتخابات تمام الکترونیک فصل جدیدی در تاریخ انتخابات است»، خاطرنشان کرد: البته پیشتر در چند حوزه انتخابیه و در چند شهر تجربه‌ای برگزاری انتخابات الکترونیک را داشتیم اما برگزاری تمام الکترونیک انتخابات در سراسر کشور و همچنین برگزاری تناسبی انتخابات در تهران برای نخستین مرتبه است.

مؤمنی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر ضرورت ثبات مدیریتی در شهرداران کشور، اظهار کرد: بر اساس آمار به دست آمده در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت، میانگین عمر مدیریتی شهرداران زیر ۲ سال است و این مناسب نیست؛ به نظرم فرصت کافی برای انجام پروژه‌ها و اجرای دیدگاه‌های مدیریتی از سوی شهرداران هم نیست و دلیل نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام نیز این است که شهردار جدید ممکن است به انجام پروژه شهردار قبلی اعتقادی نداشته باشد.

وی افزود: اگر در این حوزه آسیب شناسی صورت بگیرد، مناسب است؛ ما نمی‌گوییم که مدیریت شهری نقشی در زمینه انتخاب شهرداران نداشته باشد؛ چرا که طبیعی است بر اساس قانون شوراها باید شهرداران را پیشنهاد دهند، صحبت ما این است که شوراها، همان شهردار پیشنهادی‌شان را تغییر ندهند یا اگر تغییر می‌دهند بار دوم این کار را انجام ندهند؛ فکر می‌کنم که اگر برای این موضوع چاره‌ای بیندیشیم منصفانه‌تر

است.

وزیر کشور همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تعاملات موجود میان مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور، گفت: انصافاً آقای قالیباف و همکارانش در مجلس شورای اسلامی نگاه ویژه‌ای به وزارت کشور دارند و هر کجا که مشکلی وجود داشته به ویژه در زمینه اعتبارات و برنامه‌های سال دستورات لازم را صادر کرده‌اند؛ برای مثال برای سازمان شهرداری‌ها امسال اعتباراتی مصوب شد که انصافاً قابل مقایسه نیست و با سال‌های قبل بسیار متفاوت بود.

مؤمنی افزود: انصافاً تعامل خوبی میان مجموعه وزارت کشور و استانداران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی وجود دارد که از این بابت صمیمانه از مجلس قدردانی می‌کنم.

در این نشست، استانداران استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان، خراسان رضوی، کرمان، تهران، سیستان و بلوچستان و کردستان در سخنانی به بیان دغدغه‌های خود درخصوص نحوه تعامل نمایندگان مجلس با استانداران و همچنین برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداختند.

محمد باقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی؛ علی زینی‌وند، رئیس ستاد انتخابات کشور و رؤسای کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی و عمران مجلس نیز در این نشست سخنرانی کردند.