تشکیل فوری جلسه تیم اقتصادی دولت با موضوع دلار و معیشت

جلسه فوری تیم اقتصادی دولت با موضوع دلار و معیشت برگزار شد.

تیم اقتصادی دولت روز گذشته (8 دی 1404) با موضوع دلار و معیشت تشکیل جلسه فوری و اضطراری داد.

بر اساس این گزارش مصطفی قمری وفا، مدیر روابط‌عمومی بانک‌مرکزی اظهار کرد: پیرو تاکید مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و در راستای جلسات اخیر هماهنگی تیم اقتصادی دولت درخصوص سیاست‌های ارزی، تجاری و معیشتی مردم، هم‌اکنون ادامه این جلسات در بانک‌مرکزی در حال برگزاری است.

به گزارش مهر، نتایج حاصل از این جلسات به‌زودی در دولت جمع‌بندی و اطلاع‌رسانی می‌شود.