کد خبر: ۳۲۵۳۴۶
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۳
تشکیل فوری جلسه تیم اقتصادی دولت با موضوع دلار و معیشت
جلسه فوری تیم اقتصادی دولت با موضوع دلار و معیشت برگزار شد.
تیم اقتصادی دولت روز گذشته (8 دی 1404) با موضوع دلار و معیشت تشکیل جلسه فوری و اضطراری داد.
بر اساس این گزارش مصطفی قمری وفا، مدیر روابطعمومی بانکمرکزی اظهار کرد: پیرو تاکید مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و در راستای جلسات اخیر هماهنگی تیم اقتصادی دولت درخصوص سیاستهای ارزی، تجاری و معیشتی مردم، هماکنون ادامه این جلسات در بانکمرکزی در حال برگزاری است.
به گزارش مهر، نتایج حاصل از این جلسات بهزودی در دولت جمعبندی و اطلاعرسانی میشود.