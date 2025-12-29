توسعه عدالت آموزشی یک مأموریت فرابخشی و ملی است
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه توسعه عدالت آموزشی یک مأموریت فرابخشی و ملی است، گفت: تحقق این هدف نیازمند همراهی همه دستگاهها و مشارکت مردم است و در این مسیر، مصرف بهینه منابع و مدیریت کارآمد در نظام آموزش کشور یک الزام انکارناپذیر به شمار میرود.
ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان روز دوشنبه
۸ دیماه ۱۴۰۴، در مراسم آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم که در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، با نگاهی جامع به مأموریت آموزش و پرورش در شرایط کنونی کشور، به تبیین الزامات و اقتضائات تحقق عدالت آموزشی در گام دوم این نهضت ملی پرداخت،
پزشکیان در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات و دستاوردهای صورتگرفته در حوزه توسعه کمی و کیفی عدالت آموزشی، اظهار داشت: با وجود شرایط حاکم بر کشور، امروز شاهد دستاوردهای ارزشمندی در این حوزه هستیم و تلاش میکنیم همواره مسیر ارتقای سطح تعلیم و تربیت را با جدیت دنبال کنیم.
رئیسجمهور با تأکید بر نقش بنیادین فعالان حوزه آموزش و پرورش در آیندهسازی کشور گفت: معلمان و دستاندرکاران نظام تعلیم و تربیت این رسالت بزرگ را برعهده دارند که توانمندی، مهارت، سازندگی، قدرت و باور را بهصورت نامحدود در وجود فرزندان این سرزمین پرورش دهند. دانشآموزان آیندهسازان ایران هستند و آینده آنان در دستان شماست. نخبه بودن تنها به یک دانشآموز در کلاس محدود نمیشود؛ بلکه مهارت تیمسازی و توجه به تنوع توانمندیها اهمیت دارد. ممکن است دانشآموزی ذهنی تحلیلی و دیگری رویکردی ارتباطی داشته باشد و زمانی که این ظرفیتها در کنار یکدیگر قرار گیرند، مسیر موفقیت هموار خواهد شد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت دغدغهمندی معلمان نسبت به رشد و تعالی دانشآموزان افزود: برنامهریزی برای آینده نسل آینده امری اجتنابناپذیر است. قلهای که برای آن هدفگذاری میکنیم با تلاش مستمر و برنامهریزی دقیق قابل صعود است. اگر ذهنیت «بهترین شدن» در میان دانشآموزان نهادینه شود، رقابت در مسیر رشد و تعالی معنا پیدا خواهد کرد. بستر این حرکت فراهم است و فعالان حوزه تعلیم و تربیت مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش دارند.
رئیسجمهور با اشاره به پویش «به ساز مدرسه، بسازمدرسه» خاطر نشان کرد: اینگونه اقدامات باید بهعنوان فعالیتهایی ماندگار دیده شوند و مشارکت افراد و خیرین در این مسیر بهدرستی ساماندهی شود. تمامی اقشار جامعه باید درگیر موضوع توسعه عدالت آموزشی شوند.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تعلیم و تربیت علمی و عملی دانشآموزان تصریح کرد: باید این نگاه در توسعه کمی و کیفی عدالت آموزشی حاکم شود که امکانات آموزشی در تمامی نقاط کشور یکسان باشد و برابری آموزشی برای همه فرزندان ایران فراهم شود. نتیجه این رویکرد، افزایش سطح علم و مهارت در جامعه خواهد بود.
رئیسجمهور با بیان اینکه دولت و ملت باید در کنار یکدیگر آینده فرزندان کشور را بسازند، اذعان کرد: اراده، انگیزه، باور و اعتقاد مشترک لازمه این مسیر است. در شرایطی که برخی رسانهها آگاهانه یا ناآگاهانه این روند را نقد میکنند، باید توجه داشت که اقدامات و پیشرفتهایی در حوزه توسعه نظام تعلیم و تربیت شکل گرفته که در دورههای گذشته سابقه نداشته است و همراهی و همدلی مردم با حاکمیت رمز پیروزی است.
پزشکیان در ادامه آموزش مبتنی بر استانداردهای جهانی را یک الزام دانست و افزود: دانشآموزان ما نباید از پیشرفتهای جهانی در حوزه تعلیم و تربیت عقب بمانند. لازم است با اصول جهانی همگام شویم و زمینهای فراهم کنیم تا دانشآموزان بهصورت مستمر مهارتهای مرتبط با فناوریهای نوین و هوش مصنوعی را فراگیرند. ایجاد محیطی شاداب در فضای آموزشی، یادگیری ماندگار را تقویت میکند و مشارکت فعال دانشآموزان در قالب بازی، به یادگیری دروسی همچون زبانهای خارجی کمک خواهد کرد.
رئیسجمهور انعطافپذیری در یادگیری را از دیگر ضرورتهای نظام تعلیم و تربیت برشمرد و تأکید کرد: در حوزه مهارتآموزی دانشآموزان، بهویژه در هنرستانها و فضاهای آزمایشگاهی، نباید منتظر کمک دیگران ماند. فرآیند یادگیری میتواند با ارتباط مؤثر و همکاری فرابخشی حتی در محیطهایی مانند کارخانهها نیز شکل بگیرد.
وی با تأکید بر لزوم تلاش شبانهروزی برای آبادانی کشور، شرایط کنونی را به شرایط جنگی تشبیه کرد و گفت: هرچند کار کردن در این شرایط دشوار است، اما بر اساس آموزههای قرآنی باید با آرایش جنگی برای رفع مشکلات آماده شویم. توسعه عدالت آموزشی موضوعی فرابخشی است و تنها به دولت محدود نمیشود، بلکه همه آحاد جامعه را دربر میگیرد.