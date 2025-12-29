رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و انهدام باند بزرگ کلاهبرداری به شیوه پیش‌فروش خودرو خبر داد و اعلام کرد اعضای این باند، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار علی ولیپور گودرزی اظهار داشت: به دنبال وصول پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری به شیوه فروش خودرو، در اواسط فروردین‌ماه امسال و به دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۵ تهران، رسیدگی تخصصی به این پرونده به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

ولیپور گودرزی افزود: پس از انجام تحقیقات اولیه و با مراجعه شکات مشخص شد شرکتی با عنوان بازرگانی مشهد خودرو آتروپات به مدیریت شخصی به هویت معلوم سامان با ایجاد دفاتر متعدد در شهرهای تهران، مشهد، کرج و شهرری، اقدام به پیش‌فروش خودرو به تعداد زیادی از شهروندان کرده است.

وی ادامه داد: متهمان با تبلیغات کذب، درج حواله‌های موهوم در قراردادها، نمایش دفاتر مجلل، ارائه اساسنامه شرکت و وعده‌هایی نظیر تحویل خودرو با قیمت مناسب یا پرداخت سودهای غیرمتعارف، توانسته بودند اعتماد شهروندان را جلب و مبالغ کلانی از آنان دریافت کنند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در این شیوه جدید کلاهبرداری، متهمان از برخی افراد معتمد محلی به‌ عنوان لیدر استفاده کرده و به‌ صورت شبکه‌ای اقدام به فروش خودرو کرده بودند که این افراد ناخواسته در فرآیند کلاهبرداری نقش داشته‌اند.

به گفته ولیپور گودرزی، با تعطیلی دفاتر و قطع ارتباط با شکات، متهم اصلی متواری شده و بررسی‌ها حاکی از آن بود که تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از استان‌های مختلف کشور از جمله خوزستان، مازندران، یزد، اصفهان و تهران شکایت خود را به پلیس و دادسرا ارائه کرده‌اند که مجموع مبالغ کلاهبرداری شده بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: علی‌رغم اقدامات پیچیده متهمان برای پنهان‌سازی هویت، قطع خطوط ارتباطی و استفاده از حساب‌های بانکی و سیم‌کارت‌های غیر، کارآگاهان با انجام اقدامات خاص کارآگاهی‌، نهایتاً محل اختفای متهمان را شناسایی کردند. در نهایت با هماهنگی مقام قضائی، در یک عملیات همزمان و غافلگیرانه در نیمه‌‌شب آذرماه سه نفر از متهمان اصلی پرونده به‌ طور همزمان در استان‌های سیستان و بلوچستان، قزوین و شهرری دستگیر و به تهران منتقل شدند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: متهمان پس از انجام تحقیقات تکمیلی و مشخص‌شدن نقش هر یک در پرونده، با صدور قرار قانونی ۳۰۰ میلیارد تومانی روانه زندان تهران بزرگ شدند و تحقیقات درخصوص شناسایی اموال، ردگیری وجوه و شناسایی سایر مرتبطین همچنان ادامه دارد.

ولیپور گودرزی در پایان به شهروندان توصیه کرد تا از خرید و پیش‌خرید خودرو تنها از نمایندگی‌های رسمی و مجاز اقدام کنند، به تبلیغات اغواکننده با سودهای غیرمتعارف اعتماد نکنند، قبل از واریز هرگونه وجه، اصالت شرکت و قرارداد را از مراجع رسمی استعلام کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق پلیس آگاهی یا سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.