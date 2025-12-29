کد خبر: ۳۲۵۳۳۴
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۲
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
آقای رئیسجمهور منتظر چه هستید؟
احسان صالحی: «۱. چند ماه است همه هشدار میدهند دشمن سیلیخورده از انسجام ملی ما منتظر ناآرامی است. احساس رهاشدگی مهمترین کاتالیزور تحقق خواست اوست. ۲. با مدیران خسته، ضعیف و متحیر نمیتوان بازی دشمن را بههم زد. ۳. آقای رئیسجمهور منتظر چه هستید؟ شوک مثبت بدهید و بازی را عوض کنید!»
نتیجه سوءمدیریت
سید علی موسوی: «اعتراضات بازاریان به وضعیت اقتصادی، از صنف موبایلفروشان آغاز شد. نوسانات ارزی بیشترین فشار را بر این صنف وارد کرده و دولت با بخشنامههای پیدرپی، استانداردهای چندگانه واردات و تعرفههای عجیب گمرکی و مالیاتی، خشم اجتماعی ایجاد کرده است. اینها همه ناشی از سوءمدیریت است و فریادی علیه وضعیت معیشتی مردم.»
سوءاستفاده کفتارها
فردوس: «باز مردم خواستن یک مطالبه به حقی انجام بدن سروکله کفتارها پیدا شد! کاش مسئولین زودتر ازینا صدای اعتراض مردم رو میشنیدن و چارهای برای مشکلات اقتصادی میکردند که کار به اینجا نرسه! اما دشمن بداند مردم ایران مشکلاتشون رو خودشون حل میکنن و حتی استخونهاشونم جلوی شما لاشخورها نمیندازن!»
«میتوانیم» به جای «نمیتوانیم»
علی بهادری جهرمی: «با سرکشی دلار و سکه، نشاندادن راه امید کمترین کاری است که مردم از مسئولان انتظار دارند. از متن بودجه تورمی ١۴٠۵ که نمیتوان امید استنباط کرد؛ ایکاش کارشناسان به رئیسجمهور محترم یادآوری میکردند امروز در مجلس به جای «نداریم و نمیتوانیم»، «میشود و میتوانیم» را به جامعه مخابره کنند.»
رنجی که میبریم
مینا رشیدی با انتشار این تصاویر نوشت: «در حالی که دیروز پرتاب موفقیتآمیز سه ماهواره ایرانی نُقل محافل همه رسانههای دنیا بود. بعضی روزنامهها حتی اسمی از این اتفاق مبارک تو صفحه اولشون نیاوردن. مجازی هم که درگیر دلار و تجمعات و دعواهای تکراری بود و به همین زیبایی یک افتخار ملیِ حال خوبکن به حاشیه رانده شد. از رنجی که میبریم...»
نتیجه همدلی و تعامل
مهدی قاسمزاده: «پرتاب سه ماهواره جدید و قرارگرفتن کشورمان در بین چند کشور اول دنیا در صنعت فضائی (به عنوان یک صنعت راهبردی)، آنهم در شرایط تحریم را باید یک خبر خوب و مصداق عالی دانست؛ هرجا همدلی، تعامل و همافزایی شکل گرفته و به نخبگان کشورمان اعتماد شده، دستاوردهای ماندگار و کمنظیری حاصل شده.»
ایران در جمع بهترینهای فضائی
علی توسلی: «جالبه بدونید... تو دنیا فقط 11 تا کشور هستن که چرخه کامل فضائی دارن...یعنی صفر تا صد خودشون ماهواره رو طراحی میکنن و میسازن و میفرستنش مدار و از روی زمین کنترلش میکنن و داده میگیرن! ایران یکی از همین کشورهاست؛ اونم در شرایطِ تحریم و کاملاً مبتنی بر دانش بومی.»
سرابها و تجربههای تلخ
سید نظامالدین موسوی: « ۷ ماه از پیوستن ایران به پالرمو و ۳ماه از الحاق به CFT گذشت. با چشمان باز دیدید طی این مدت نه محدودیت مالی و بانکی مشخصی رفع شد و نه گشایش خاصی در تجارت خارجی رخ داد. در مقابل، تراز پرداختها منفیتر، بازگشت ارز کمتر و قیمت دلار بیشتر شد. چه سرابهایی، چه تجربههای تلخی...»