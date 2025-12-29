تقوی: پیاتزا قصد تغییرات در تیم ملی والیبال را دارد

رئیس فدراسیون والیبال گفت: برای برنامه‌های تیم ملی والیبال در سال آینده با پیاتزا مذاکراتی داشتیم و او صحبت‌هایی هم مبنی بر تغییرات مطرح کرد اما جزئیات آن را به ما اعلام نکرده است.

میلاد تقوی درباره جزئیات مذاکره با پیاتزا و تغییرات در کادر فنی تیم ملی والیبال گفت: مذاکراتی با آقای پیاتزا درباره شرایط تیم ملی والیبال داشتیم. او در مسابقات قهرمانی جهان نظرش این بود که تیم نیاز به تغییرات دارد، اما در مورد اینکه این تغییرات در چه ابعاد و شامل چه افرادی باشد هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم. باید نظر قطعی خود را به ما اعلام کند و بعد اظهار نظر خواهیم کرد.

وی درباره تغییرات در کادر فنی و انتخاب مؤمنی‌مقدم به عنوان دستیار پیاتزا گفت: مؤمنی‌مقدم سابقه خوبی در مربیگری دارد، اما او گزینه قطعی نیست. او و دیگر مربیان شانس برابر دارند. پیاتزا امسال با یک کادر فنی کار کرده و باید ببینیم آیا قصد دارد در کادر فنی تغییراتی ایجاد کند یا خیر. این اولین موضوعی است که باید بررسی کنیم. موضوع بعدی این است که اگر پیاتزا قصد تغییر در کادر فنی‌اش را دارد، آیا می‌خواهد خودش انتخاب کند یا علاقه دارد که ما مثل دفعه قبل یک لیست به او بدهیم و طبق آن انتخاب کند. اما همه این‌ها بستگی به این دارد که او تصمیم به تغییر در کادر فنی گرفته باشد. فعلاً هیچ چیزی به ما اعلام نکرده است. رئیس فدراسیون والیبال افزود: البته به من گفته است که احتمالاً تغییراتی خواهیم داشت، اما هنوز دقیقاً نگفته که این تغییرات در بدنه کادر فنی یا در ترکیب تیم ملی خواهد بود. این موضوع را هنوز به ما اعلام نکرده و ما هم از آن مطلع نیستیم. وی ادامه داد: اما در مورد ادامه همکاری، چون سال آینده تنها یک تیم ملی به مسابقات آسیایی می‌رود و بقیه رویدادها مربوط به بزرگسالان خواهد بود، باید ببینیم اگر پیاتزا تصمیم به تغییر داشته باشد، آیا مؤمنی مقدم جزو گزینه‌ها قرار خواهد گرفت یا خیر. بعد از آن در مورد نوع همکاری با مؤمنی مقدم تصمیم خواهیم گرفت. هرچند من معتقدم او یک سرمایه ارزشمند در مربیگری است و با توجه به نتایج کسب شده و تکرار آن‌ها که نشان داد هیچ‌کدام از آن‌ها اتفاقی نبوده است، باید از ظرفیت مربیان خود به نحو احسن استفاده کنیم. اما در مورد تیم بزرگسالان، بدون شک مسیر ما با پیاتزا ادامه خواهد داشت و در عرصه فنی تنها او باید تصمیم نهائی را بگیرد.