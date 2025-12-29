فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۳۳۲
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

بازدید معاون اجرائی رئیس‌جمهور از مراحل بازسازی ورزشگاه آزادی

محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرائی رئیس‌جمهور با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از مراحل بازسازی استادیوم فوتبال این مجموعه بازدید ‌کرد.
بازدید محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرائی رئیس‌جمهور از مراحل بازسازی استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی آزادی، دیروز (دوشنبه ۸ دی) انجام شد.در این بازدید سید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، حبیب ستوده‌نژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و محسن خمارلو مدیر مجموعه ورزشی آزادی حضور داشتند. همچنین در این بازدید ثابت‌قدم و پیمانکار پروژه توضیحاتی را درخصوص شرایط بازسازی و مراحل انجام شده استادیوم به معاون اجرائی رئیس‌جمهور ارائه دادند. معاون اجرائی رئیس‌جمهور در این بازدید از بازسازی سکوهای ورزشگاه، جایگاه vip، جایگاه خبرنگاران، رختکن بازیکنان و زمین چمن دیدن کرد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

خوراک خطرناک!(گفت و شنود)

دولت می‌تواند اگر نارفیقان بگذ‌ارند(یادداشت روز)

اخبار ویژه

موشک‌های سنگرشکن ایران و فروپاشی محاسبات امنیتی اسرائیل

دست‌های بلند ایران تا اراضی اشغالی

خط و نشان نظامی پوتین برای اوکراین همزمان با دیدار زلنسکی و ترامپ در فلوریدا

حل مشکلات اقتصادی در گرو رفع موانع داخلی است

به یاد عارف واصل آیت‌الله محمد شجاعی

چشمان ایران در فضا تیزبین‌تر شد پرتاب موفق ماهواره‌های «ظفر»، «پایا» و «کوثر»

اجرای بزرگ‌ترین پروژه آبرسانی درغرب کشور طی 4/5 ماه