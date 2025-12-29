محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرائی رئیس‌جمهور با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از مراحل بازسازی استادیوم فوتبال این مجموعه بازدید ‌کرد.

بازدید محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرائی رئیس‌جمهور از مراحل بازسازی استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی آزادی، دیروز (دوشنبه ۸ دی) انجام شد.در این بازدید سید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، حبیب ستوده‌نژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و محسن خمارلو مدیر مجموعه ورزشی آزادی حضور داشتند. همچنین در این بازدید ثابت‌قدم و پیمانکار پروژه توضیحاتی را درخصوص شرایط بازسازی و مراحل انجام شده استادیوم به معاون اجرائی رئیس‌جمهور ارائه دادند. معاون اجرائی رئیس‌جمهور در این بازدید از بازسازی سکوهای ورزشگاه، جایگاه vip، جایگاه خبرنگاران، رختکن بازیکنان و زمین چمن دیدن کرد.