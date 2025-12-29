هادی ساروی نامزد برترین ورزشکار سال جهان شد

هادی ساروی، قهرمان کشتی ایران، با قرار گرفتن در فهرست نامزدهای دریافت عنوان برترین ورزشکار مرد سال ۲۰۲۵ جهان توسط انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS)، در آستانه ثبت یک دستاورد تاریخی قرار گرفته است. این کشتی‌گیر آملی که برای دومین سال متوالی قهرمان جهان شده، در جمع برترین ستاره‌های جهانی ورزش قرار گرفته

است.

هادی ساروی این فرصت را دارد که در نظرسنجی سنتی انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS)، برترین ورزشکار سال ۲۰۲۵ جهان شود. ساروی کشتی‌گیر آملی ایران و قهرمان المپیک پاریس توانست در سال ۲۰۲۵ از عنوان قهرمانی‌اش در رقابت‌های جهانی دفاع کند. او در دیدار فینال برابر آرتور سرگسیان کشتی‌گیر پرقدرت روسیه به روی تشک رفت و در پایان در یک مبارزه سنگین با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید و برای دومین بار به مدال طلای جهان رسید.

حالا نام او شایسته قرار گرفتن در کنار برترین ستاره‌های ورزش جهان مثل عثمان دمبله، لامینه یامال، کیلیان امباپه، محمد صلاح، آرماند دوپلانتیس (اعجوبه پرش با نیزه)، لئون مارچاند (ستاره شنا)، لوکا دانچیچ (بسکتبال)، نیکولا یوکیچ (بسکتبال)، نوآ لایلز (دوومیدانی)، کارلوس آلکاراس (تنیس)، یانیک سینر (تنیس)، لاندو نوریس(فرمول یک) و مکس فرشتپن (فرمول یک) قرار گرفته است.