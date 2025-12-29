اخبار کوتاه از فوتبال
پنجره نقل و انتقالاتی استقلال بسته شد
با آغاز پنجره نقلوانتقالات زمستانی فیفا، پنجره تیم فوتبال استقلال برای دو پنجره آتی بسته خواهد بود.
بر این اساس آبیپوشان در نیمفصل و ابتدای فصل آینده، نمیتوانند با هیچ بازیکنی قرارداد ببندند. این اتفاق میتواند تأثیر مستقیم بر عملکرد استقلال در فصل جاری و فصل آینده داشته باشد و به همین دلیل مورد توجه و پیگیری جدی هواداران است. استقلال برای ابطال رأی صادره از سوی فیفا به CAS شکایت کرده بود. پیش از این مجتبی فریدونی عضو هیئتمدیره استقلال تأکید کرد که رأی فیفا درباره بسته شدن دو پنجره نقلوانتقالاتی تنها به شکایت منتظر محمد مرتبط نیست، بلکه فسخ بدون دلیل موجه قرارداد بازیکنانی نظیر سلیوا، آمانوف و کیوسفسکی نیز از عوامل صدور این حکم بوده است.
ابقای ساپینتو تا بازی برابر سپاهان؟!
قرار است پس از بازی تیم فوتبال استقلال برابر سپاهان اصفهان، درباره بحث ادامه یا عدم همکاری با سرمربی پرتغالی آبیپوشان تصمیمگیری شود.
جلسه هیئتمدیره باشگاه استقلال صبح دیروز با محوریت بررسی دلایل شکست روز گذشته تیم فوتبال استقلال برابر گلگهر سیرجان، بحث ادامه همکاری با ریکاردو ساپینتو و... در ساختمان این باشگاه برگزار شد. در این جلسه، اعضا درباره ادامه یا عدم همکاری با ساپینتو صحبتهایشان را مطرح کردند و قرار شد تصمیمگیری برای این کار به بعد از بازی برابر سپاهان موکول شود. استقلال پنجشنبه هفته جاری یک بازی عقبافتاده برابر سپاهان در اصفهان دارد و به همین دلیل، اعضای هیئتمدیره باشگاه استقلال تصمیم گرفتهاند عملکرد سرمربی پرتغالی تیمشان را پس از این بازی بررسی کنند.
پیگیریها نشان میدهد که اعضای هیئتمدیره باشگاه استقلال خیلی از عملکرد ساپینتو رضایت ندارند و به نوعی بازی با سپاهان آخرین فرصت برای سرمربی پرتغالی آبیپوشان خواهد بود. همچنین درباره این موضوع هم صحبت شد که اگر تصمیم به کنار رفتن ساپینتو گرفته شود، چه برنامهای برای انتخاب سرمربی جدید داشته باشند.
همچنین دیروز با حکم علی تاجرنیا رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، عباس ترابیان بهعنوان معاون مدیرعامل و رئیس سازمان فوتبال این باشگاه منصوب شد.
برنامه پرسپولیس برای فصل نقل و انتقالات
لیست خروجیهای پرسپولیس در نیمفصل احتمال دارد با جذب بازیکنان جدید، به سه بازیکن افزایش یابد.
با آغاز نقلوانتقالات نیمفصل، مذاکرات باشگاه پرسپولیس با بازیکنان مدنظر اوسمار برای نیمفصل دوم آغاز شده است و مدیران پرسپولیس رسماً فعالیت خود را استارت زدهاند.
اوسمار در لیست ششنفره خود که به باشگاه ارائه کرده، در پُست مهاجم ایگور سرگیف، شهریار مغانلو و یک مهاجم برزیلی شاغل در لیگ چین و در پست دفاع راست علیجانوف ازبکستانی و یک ملیپوش کلمبیایی و همچنین در پُست دفاع چپ نیز فرزین معاملهگری را در لیست بازیکنان مدنظر خود قرار داده است، سه یا چهار بازیکن در پستهای مهاجم، دفاع راست و دفاع چپ میخواهد. این در شرایطی است که فعلاً لیست بزرگسالان پرسپولیس دو جای خالی دارد و طبیعتاً در صورت جذب چند بازیکن، باید سرخپوشان لیست خروج نیز داشته باشند. چیزی که مشخص است، سرژ اوریه اولین خروجی سرخپوشان در نیمفصل است و بعد از این بازیکن، مجتبی فخریان و به احتمال فراوان فرشاد احمدزاده گزینه دیگر سرخپوشان برای خروج از لیست خواهند بود.
برنامه 2 بازی از جام حذفی فوتبال
مرحله یکهشتم نهائی
دوشنبه ۲۲ دی:
* فولاد هرمزگان- استقلال تهران (ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود)
* شمسآذر قزوین- تراکتور تبریز (ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین)
برنامه 2 بازی معوقه لیگ برتر فوتبال
سهشنبه 9 دی ماه 1404
* تراکتورتبریز- ملوان بندرانزلی (ساعت ۱۵:۰۰) داور: سیدرضا مهدوی پنجشنبه 11 دی ماه 1404
* سپاهان اصفهان- استقلال تهران (ساعت ۱۵:۰۰) داور: سیدوحید کاظمی