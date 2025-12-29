سید ابراهیم رئیسی، وقتی در مردادماه 1400، دوران ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد که روزانه 700 نفر به دلیل فقدان واکسن کرونا فوت می‌کردند؛ چون دولت دوازدهم، تهیه واکسن را به پذیرش FATF گره زده بود. رئیسی با خزانه خالی که قادر به پرداخت حقوق کارکنان دولت نبود، رو‌به‌رو شد. انبار کالاهای اساسی در حال خالی شدن بود و قیمت دلار با وجود امضای برجام، 10 برابر شده بود. خاموشی‌های گسترده، عرصه را بر مردم و صنایع تنگ کرده بود و....

سید ابراهیم رئیسی و همراهانش؛ تهیه واکسن از داخل و خارج و پایان دادن به مرگ روزانه 700 هموطن، ساخت مسکن، نیروگاه، پالایشگاه، توسعه میادین نفتی و گازی، راه و بزرگراه، مترو، سد، راه‌آهن، خودکفایی گندم، جهش‌های صنعتی و نفتی، افزایش پرداخت یارانه نقدی، اعطای کالابرگ بدون تنش، افزایش 50درصدی تولید خودرو و ازسرگیری واردات خودرو پس از وقفه‌ای پنج‌ساله، احیای شیر مدارس بعد از 10 سال، پیشرفت هسته‌ای، فرستادن 12 ماهواره به فضا، پیشرفت در نانو و... آن هم بدون برجام و FATF، را به سرانجام رساندند.

افزایش اشتغال

هیچ کشوری بدون تکیه بر تولید دانش‌بنیان از فقر نجات نمی‌یابد. ابراهیم رئیسی با اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، خون تازه‌ای در رگ‌های اکوسیستم فناوری و نوآوری ایران تزریق کرد. براساس آمارهای سال 1402، جمهوری اسلامی ایران در رتبه 15 تولید علم، رتبه پنجم نانوتکنولوژی، رتبه هشت علوم شناختی، رتبه 10 تکنولوژی، رتبه 18 هوش مصنوعی و رتبه 13 سلول‌های بنیادی در جهان قرار داشت. تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان فعال کشور 9599 واحد است که در سال 1400 برابر با 6632 واحد بود.

تعداد اشتغال ایجاد شده در این شرکت‌ها در سال 1402 به 328هزار و 479 نفر رسید؛ در حالی که در سال 1400 به تعداد 212هزار و 129 نفر بود. ارزش صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان نیز نزدیک دو میلیارد دلار شد.

جهش تولید و صادرات نفت و گاز

میزان صادرات نفت از 300هزار بشکه به طور میانگین در دولت دوازدهم به یک‌میلیون و 500هزار بشکه در روز رسید و در برخی روزها از دو میلیون بشکه نیز عبور کرد. همچنین ارزش صادرات نفت به عدد پیش از خروج آمریکا از برجام رسید و در سال 1403 صادرات 35میلیارد دلاری نفت رقم خورد. در این دوره، دشمنان تلاش کردند که کشتی‌های صادراتی ایران را متوقف کنند، اما نتوانستند. البته در دولت سیزدهم صادرات غیرنفتی هم افزایش یافت و به رکورد 53میلیارد دلار در سال رسید.

همچنین گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران حدود 25 میلیون مترمکعب در روز نسبت به سال 1400 افزایش یافت و تولید میعانات گازی هم از 198 میلیون بشکه در سال به 259 میلیون بشکه رسید. حجم گاز تحویلی به شبکه سراسری در سال 1400 نیز روزانه حدود 789 میلیون مترمکعب بود که در سال 1402 به 814 میلیون مترمکعب رسید.

افزایش حقوق‌ها

یکی دیگر از سیاست‌های اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران 170درصد افزایش یافت به نحوی که به طور میانگین سالانه 40درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است. همچنین در دولت شهید رئیسی، چند مرحله اعطای کالابرگ الکترونیک صورت گرفت که نقش زیادی در بهبود وضع معیشتی هفت دهک جامعه داشت.

همچنین طبق آمارها، بیش از یک‌میلیون و 200هزار نفر بیمه‌شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی افزوده شده است. طبق آخرین گزارش‌ها، بیش از 8770 واحد راکد و نیمه‌فعال توسط دولت به چرخه تولید برگشت که نقش زیادی در بهبود وضع کارگران داشت.

در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی برای تعاونی‌های مرزنشین رقم خورد به نحوی که تعداد اقلام صادراتی آنها به 60 قلم رسید. معافیت ارزی مرزنشینان به ازای هر نفر هم به 800 دلار؛ یعنی دو برابر رسید. براساس آخرین آمار، بیش از 450 تعاونی مرزنشین با عضویت دو میلیون نفر در 17 استان کشور وجود دارد.

تلاش برای خانه‌دار شدن مستأجران

آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی، دغدغه ساخت سالانه یک میلیون خانه را در قالب طرح نهضت ملی مسکن پیگیری کرد و با اجرائی کردن عملیات ساخت دو میلیون و 610 هزار واحد مسکونی و تکمیل 639هزار و 935 واحد یادگار خوبی از خود برجا گذاشت. 130هزار و 210 واحد تکمیل شده، از واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر است.

این در حالی است که در یک‌سال ابتدای طرح، سنگ‌اندازی‌های زیادی شد، اما دولت سیزدهم مصمم به خانه‌سازی برای مستاجران و بدمسکنان بود. 70هزار و 250 واحد واگذاری زمین نیز در قالب قانون جوانی جمعیت و 79هزار و 104 واحد واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط در روستاها به صورت اجاره 99ساله انجام شده است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن از 93 و هفت‌دهم درصد سال 99 به 22 و 9دهم درصد 1403 کاهش یافت. بازار مسکن تا قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم دچار نوسانات افزایشی بود؛ به طوری که در بازه زمانی هشت‌ساله قبل از آن میانگین قیمت مسکن در تهران با رشد 758درصد از متری سه‌میلیون و 600هزار تومان به متری 30میلیون و 900هزار تومان رسید اما تورم مسکن در اردیبهشت‌ماه 1403 در تهران تک‌رقمی شد.

راه‌اندازی 481 کیلومتر خطوط ریلی

واکاوی مهم‌ترین پروژه‌های بهره‌برداری شده وزارت راه و شهرسازی در بیش از یک‌هزار روز خدمت دولت سیزدهم حاکی از تکمیل و بهره‌برداری 481 کیلومتر خطوط ریلی در این مدت است. از شاخص‌ترین اقدامات انجام‌شده در حوزه ریلی در بیش از یک‌هزار روز خدمت دولت سیزدهم می‌توان به بهره‌برداری از راه‌آهن خاش- زاهدان به‌طول 154 کیلومتر، بهره‌برداری از خط دوم راه‌آهن بافق- زرین‌شهر به طول 62 کیلومتر، احداث و بهره‌برداری از راه‌آهن همدان- سنندج به‌طول 151 کیلومتر، احداث و بهره‌برداری از راه‌آهن بستان‌آباد- خاوران به‌طول 44 کیلومتر و احداث و بهره‌برداری از خط دوم اهواز- اندیمشک حدفاصل شوش- بامدژ به طول 70 کیلومتر اشاره کرد. همچنین راه‌آهن رشت- بندر کاسپین راه‌اندازی شد. ضمن اینکه گره‌گشایی جاده‌ای در مسیر رودبار- منجیل، ترافیک محور تهران- گیلان را روان کرد.

همچنین نوسازی و توسعه 3941 دستگاه ناوگان ریلی از ابتدای دولت سیزدهم از دیگر اقدامات شاخص انجام شده دولت سیزدهم است. همچنین بخشی از بزرگراه اصفهان- شیراز ساخته و افتتاح شد.

خودکفایی گندم

کشور در آخرین سال دولت دوازدهم به دلیل تعیین قیمت خرید تضمینی بسیار پایین برای گندم و اعلام دیرهنگام قیمت، مجبور به واردات هفت‌میلیون و 500هزار تن از این محصول شد، چرا که کل خرید تضمینی گندم در سال 1400 به چهار میلیون و 540هزار تن رسید. این در حالی است که با تعیین نرخ خرید تضمینی نسبتاً مناسب، تولید گندم در سال گذشته به 15میلیون تن و خرید تضمینی به 12میلیون تن رسید و کشور در تولید اساسی‌ترین محصول کشاورزی جهان به خودکفایی رسید.

البته در سال 1402 هم خرید تضمینی به 10میلیون و 400هزار تن رسید و کشور در تولید گندم نان به خودکفایی رسید. این امر سبب شد که سیلوهای ما مملو از گندم باشد و در این زمینه به امنیت برسیم. همچنین آن‌طور که وزارت جهادکشاورزی گزارش داد؛ جهش 600درصدی در کشت دانه‌های روغنی در شرایط دیم، نیز در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است.

افزایش تولید مرغ با افزایش جوجه‌ریزی تا سقف 150میلیون قطعه در ماه نیز از دیگر اقدامات دولت سیزدهم است. این اقدامات در جهت تنظیم بازار داخلی و تثبیت قیمت مرغ صورت گرفت و پس از آن تصمیم بر این شد که مازاد مرغ صادر شود.

سال‌های بدون خاموشی

وضعیت تأمین آب و برق در دولت سیزدهم، این روزها که در مصرف 45هزار مگاوات هم برق قطع می‌شود، بیش از هر زمان به یاد می‌آید. دولت سیزدهم ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور را بیش از 9هزار مگاوات افزایش داد. کشور در سال 1400 با موج گسترده خاموشی‌ها مواجه بود، اما دولت سیزدهم از همان ابتدا، خاموشی‌ها را پایان داد و در تابستان سال گذشته تقاضای 80هزار مگاوات را هم تأمین کرد و در حالی که آمریکا، اروپا و کشورهای عربی خلیج‌فارس با خاموشی‌های گسترده مواجه بودند؛ ایران، خاموشی ناشی از کمبود نداشت.

دولت سیزدهم در حوزه آبرسانی؛ سیستم آبرسانی جدیدی برای شهرکرد، همدان، سنندج و شمال سیستان ایجاد کرد. همچنین آبرسانی به 5200 روستا را انجام داد.

گسترش اینترنت

پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها یکی از اقدامات مهمی بود که در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم به آن اهتمام ویژه‌ای شد. با اقدامات انجام‌شده از سوی دولت سیزدهم، هفت‌میلیون و 500هزار خانوار؛ یعنی 25میلیون نفر تحت پوشش شبکه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها قرار گرفته‌اند.

شبکه ملی اطلاعات هم طی 10 سال تنها 30درصد پیشرفت داشت اما در حدود سه سال دولت شهید رئیسی به پیشرفت 59درصدی رسید. ضمن اینکه در مجموع در دولت سیزدهم بیش از هفت‌هزار روستا به اینترنت دسترسی پیدا کردند که اغلب در نقاط دورافتاده و صعب‌العبور بودند.

ثبات بازار ارز

بازار ارز در دولت سیزدهم با ثبات نسبی رو‌به‌رو بود. دولت سیزدهم به دلیل سیاست به‌جامانده از دولت دوازدهم و تنگنای ارزی در زمان شروع به کار دولت، ناچار شد اوایل سال 1401 ارز 4200 را حذف کند که باعث شد در اواخر آن سال، نرخ دلار در بازار غیررسمی به دامنه 50 تا 60هزار تومان برسد، اما در ادامه با مدیریت بازار و تقویت منابع ارزی، بعد از گذشت یک‌سال و نیم، در تابستان 1403 نرخ ارز همچنان در همان دامنه قرار داشت و به دولت چهاردهم تحویل شد. این موضوع با دستور مستقیم شهید رئیسی و حضور پررنگ بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی اتفاق افتاد و نتیجه آن این بود که سفته‌بازها و دلال‌ها به طمع سود، از حضور در بازار ارز ناامید شدند.

عضویت در بریکس و شانگهای

ایران در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی به پیمان شانگهای و گروه بریکس پیوست. بریکس در واقع نماینده نیمی از جمعیت و 30درصد از اقتصاد جهان است که با سرعت زیادی در حال افزایش است.

پیمان شانگهای نیز از پیمان‌های مهم شرقی است که در چند سال اخیر با رشد اقتصادی مؤسس این پیمان یعنی چین، از اهمیت زیادی برخوردار شده است. جنبه امنیت منطقه‌ای این پیمان در سال‌های ابتدائی تاسیس خود پررنگ بود، لکن بر جنبه‌های اجتماعی- اقتصادی این پیمان تأکید می‌شود. همچنین می‌توان از انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و توسعه روابط با آفریقا هم یاد کرد.

ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و مهار تورم

مهم‌ترین اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم به ریاست شهید رئیسی به شرح زیر است؛

۱) ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و مهار تورم کنترل هوشمند نقدینگی: پس از روند نگران‌کننده رشد نقدینگی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، دولت سیزدهم با اصلاح ابزارهای سیاستی، موفق شد رشد نقدینگی را در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به حدود هدف‌گذاری شده ۲۵ تا ۳۰ درصد برساند و رشد پایه پولی را به حدود ۲۲ درصد کاهش دهد. این مهم، پایه‌ای برای کنترل فشارهای تورمی بود.

همچنین با اجرای سیاست‌های مناسب، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از اوج ۱۰۳ درصد در ابتدای ۱۴۰۰ به حدود ۳۸ درصد در فروردین ۱۴۰۴ و تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده نیز از اوج ۵۵درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲ به حدود ۳۹درصد در فروردین ۱۴۰۴ کاهش یافت. نرخ تورم در سال 1403 به کانال 30درصد رسید و امید به ورود به کانال 20درصد به‌وجود آمده بود.

2) تقویت سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار رشد اقتصادی مستمر: اقتصاد ایران برای سه سال متوالی (از 1400) رشد مثبت را تجربه کرد و در سال ۱۴۰۲ به رشد پنج و سه‌دهم درصدی دست

یافت.

شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منفی بود در زمان دولت شهید رئیسی مثبت شد که نشانه امیدواری سرمایه‌گذاران به آینده اقتصاد بود. همچنین راه‌اندازی و توسعه «درگاه ملی مجوزها» منجر به صدور میلیون‌ها مجوز کسب‌وکار شد. رشد هفت تا ۲۰ برابری تعهد اشتغال در مشاغل خانگی (از حدود ۲۰هزار به ۱۵۰هزار شغل) یکی از نتایج ملموس این تسهیل‌گری بود.

3) توسعه ترانزیت و همگرایی اقتصادی با جهان ایران؛ حجم ترانزیت کالا از ایران با یک جهش تاریخی، از حدود پنج تا هفت‌میلیون تن در دوره کرونا به رکورد حدود 17میلیون و 800هزار تن در سال ۱۴۰۲ و حدود ۲۲میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسید و موقعیت جغرافیایی کشور را به فرصتی اقتصادی تبدیل کرد.

شهید رئیسی در دورانی کوتاه اما پرتحول، ریل اقتصادی کشور را بر محور تولید داخلی، خوداتکایی، دیپلماسی فعال و کاهش وابستگی قرار داد.

کارنامه اقتصادی او، حاوی رکوردهای ملی در تولید، ترانزیت و همگرایی با اقتصاد جهان است که همچون راهنمایی برای تداوم مسیر پیشرفت و آبادانی ایران عزیز خواهد

ماند.

