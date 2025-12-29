تربیت علی(ع) به دست رسول خدا(ص)(حکایت خوبان)

علامه مجلسی به نقل از کتاب بشائر المصطفی روایت می‌کند: فاطمه بنت اسد(س) وقتی علی‌ابن ابی‌طالب(ع) را به دنیا آورد که سی‌سال از عمر مبارک رسول اکرم(ص) گذشته بود، و رسول خدا(ص) او را به شدت دوست می‌داشت و به فاطمه بنت اسد(س) فرمود: گهواره علی(ع) را در کنار بستر من بگذار، و خود حضرت تربیت و پرورش علی(ع) را عهده‌دار می‌شد، و به هنگام شست‌وشو، شخصا علی(ع) را می‌شست و شیر به دهانش می‌ریخت و در موقع خواب گهواره‌اش را تکان می‌داد، و در بیداری با او صحبت می‌کرد و او را بر سینه خود می‌گرفت و می‌فرمود: این برادر و ولی و یاور و برگزیده و ذخیره و پناه و پشتیبان من و یار و کمک کار و وصی من، و همسر دختر من، و امین بر وصیت و جانشین من است، و همیشه او را به دوش می‌گرفت و در کوه‌ها و دره‌ها و بیابان‌های مکه مکرمه می‌گرداند و طواف می‌داد.(1)

1- بحارالانوار، ج 35، ص 9، ح 11