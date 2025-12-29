فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۳۱۵
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۴
سرویس کیهان » اخبار
دزدی فرهنگی ترامپ کار دستش داد


ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اقدام به تصاحب مدیریت مرکز فرهنگی 
جان اف.‌کندی و تغییر نام آن به کندی- ترامپ کرد. جویس بیتی، نماینده کنگره آمریکا، با طرح شکایتی قضائی این کار را نقض قانون فدرال دانسته است.
ترامپ در ماه فوریه کنترل این مرکز هنری مهم را به دست گرفت، رئیس هیئت‌مدیره آن را برکنار کرد و خود ریاست آن را بر عهده گرفت. سپس نام این نهاد فرهنگی را به «کندی- ترامپ» تغییر داد؛ اقدامی که با واکنش‌های حقوقی و سیاسی گسترده‌ای روبه‌رو شد. جویس بیتی، نماینده دموکرات کنگره و عضو ناظر هیئت امنای مرکز کندی، با ثبت شکایتی قضائی این تغییر نام را «نقض آشکار قانون فدرال» دانسته است. به گفته او، طبق قانون، هرگونه تغییر در نام مرکز کندی تنها با تصویب کنگره امکان‌پذیر است، زیرا این مرکز به‌عنوان یادبودی ملی برای جان اف.‌کندی و نمادی فرهنگی فراتر از گرایش‌های حزبی تعریف شده است. بیتی همچنین ادعا کرده در رأی‌گیری هیئت ‌امنا اجازه اظهارنظر نداشته و صدایش در جلسه مجازی قطع شده است.

