اعلام آمادگی نیروی دریایی ارتش برای همکاری در تولید مستند و سینمایی
آیین رونمایی و اکران مستند «عمق میدان» با حضور «امیر دریادار بمانی» جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، «ناخدا نیکبخت»، «ناخدا موسوی»، «امیر مقیمی»، «امیر سرنوشت»، «صادق یزدانی» مدیر شبکه افق و... برگزار شد.
امیر فرامرز بمانی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: در نیروهای مسلح به دلیل مسائل امنیتی، به تصویرکشیدن و رسانهای کردن فعالیتها محدودیت دارد. این محدودیتها در نیروی دریایی بیشتر هم هست. فرزندان شما در نیروی دریایی دور از چشم مردم و در عمق میدان هستند، اما بر پهنه دریا هم لحظات شورانگیز و حماسی فراوانی را رقم زدهاند که از چشم دوربینها پنهان مانده است. این که بخش کوچکی از یک عملیات تاریخی ما در قالب فیلم مستند مورد پسند مخاطبان و صاحبنظران این حوزه قرار میگیرد نشاندهنده ظرفیتی است که باید بیشتر به آن توجه کرد. وی افزود: نیروی دریایی راهبری و تعیینکننده جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد که در تولیدات مستند و سینمایی با هنرمندان عزیز و نهادهای فرهنگی همکاری کند. امیر ناصر سرنوشت شخصیت اصلی مستند «عمق میدان» نیز بیان کرد: تاریخ نیروی دریایی ایران یک تاریخ بینظیر و پرافتخار است. به تصویر کشیدن حماسههایی که نیروی دریایی آفرید بسیار سخت و گاهی غیرممکن است، اما از جناب شهابالدین ممنونم که گوشهای از این جانفشانیها را در قالب مستند «عمق میدان» به تصویر کشیدند تا در تاریخ ماندگار شود. این حماسهها نباید فراموش شود و شرافت انسانی و ایرانی باید به نمایش دربیاید. علی شهابالدین؛ کارگردان و تهیهکننده «مستند عمق میدان» با تاکید بر ضرورت حفظ و روایت گنجینههای تاریخ شفاهی جنگ، پیش از آنکه در سکوت خبری به فراموشی سپرده شوند، «عمق میدان» را روایتگری دانست که با جسارت به سراغ ناگفتهها رفته و «مرواریدهای پنهان» مانند محمدابراهیم همتی و دیگر قهرمانان را معرفی میکند که برای دیدنشان باید به عمق میدان زد. صادق یزدانی مدیر شبکه افق سیما نیز اظهار داشت: مستند «عمق میدان» روایت فداکاری امیر ناصر سرنوشت و جمع دیگری از پرسنل نیروی دریایی در جریان دوران دفاع مقدس است.