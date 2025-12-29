شهادت نیروی مرزبانی در سرما و کولاک مرز بانه
بر اثر کولاک و برف سنگین در ارتفاعات مرزی شهرستان بانه، یکی از مرزبانان غیور کشورمان، سروان رحیم مجیدیمهر حین انجام مأموریت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، در جریان کولاک و سرمای شدید حین گشتزنی نیروهای مرزبانی، پنج نفر از مرزبانان در منطقه مرزی گرفتار طوفان برفی شدند. با وجود اعزام سریع نیروهای امدادی و تلاش برای نجات آنان، متأسفانه سروان رحیم مجیدیمهر بر اثر یخزدگی و سرمای شدید جان به جانآفرین تسلیم کرد.
چهار نفر دیگر از نیروها و همرزمان وی پس از چند ساعت جستوجوی مداوم توسط تیمهای امدادی پیدا شده و به مراکز درمانی منتقل شدند.
فرمانده مرزبانی استان کردستان با تأیید این خبر ضمن تسلیت به خانواده آن شهید والامقام گفت: سروان رحیم مجیدیمهر از مرزبانان مخلص، متعهد و پرتلاش یگان مرزی بانه بود که در انجام وظیفه و پاسداری از مرزهای مقدس ایران اسلامی جان خود را فدا کرد.