ایران سه ماهواره بومی خود را از پایگاه فضائی روسیه به مدار زمین فرستاد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت و توجه جهان را به پیشرفت‌های فضائی ایران جلب کرد.

پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی از پایگاه فضائی «وستوچنی» روسیه، تنها یک رویداد فنی در حوزه فضائی نبود؛ این اقدام به‌سرعت به تیتر رسانه‌های خارجی راه یافت و بازتاب گسترده‌ای در خبرگزاری‌ها، شبکه‌های خبری و فضای رسانه‌ای جهانی پیدا کرد.

رسانه‌های معتبر خارجی از خبرگزاری‌های بین‌المللی گرفته تا روزنامه‌ها و شبکه‌های تحلیلی، هر یک از زاویه‌ای متفاوت به این پرتاب پرداختند؛ برخی بر ابعاد فنی و همکاری فضائی ایران و روسیه تمرکز کردند و برخی دیگر، آن را در چارچوب تحولات ژئوپلیتیکی تحلیل کردند. بررسی این بازتاب‌ها، تصویری روشن از نگاه و روایت رسانه‌های خارجی نسبت به برنامه فضائی ایران و پیامدهای احتمالی آن ارائه می‌دهد.

خبرگزاری‌های معتبر بین‌المللی از جمله «رویترز» در پوشش این رویداد اعلام کردند که سه ماهواره ایرانی با همکاری روسیه و توسط موشک سایوز از پایگاه فضائی وستوچنی به مدار نزدیک زمین پرتاب شده‌اند. رویترز در گزارش خود، ضمن اشاره به نام و کاربری ماهواره‌ها، این پرتاب را در چارچوب تداوم برنامه فضائی ایران و همکاری‌های فنی تهران و مسکو ارزیابی کرده است.

این خبرگزاری همچنین به حساسیت برخی کشورها نسبت به برنامه فضائی ایران اشاره کرد و بازتاب آن را در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار داد.

برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی از جمله «جروزالم پست» و «تایمز اسرائیل»، پرتاب ماهواره‌های ایرانی را با تمرکز بر ابعاد امنیتی و سیاسی تحلیل کردند. این رسانه‌ها، ضمن اشاره به همکاری ایران و روسیه در حوزه فضائی، تلاش کردند این رویداد را در بستر تحولات ژئوپلیتیکی منطقه بررسی کنند. در این گزارش‌ها، پرتاب ماهواره‌ها نه‌تنها یک پیشرفت فناورانه، بلکه بخشی از توانمندی‌های راهبردی ایران توصیف شده است.

در میان رسانه‌های بین‌المللی، «بلومبرگ» نیز به پرتاب سه ماهواره ایرانی واکنش نشان داد. این رسانه اقتصادی گزارش داد ایران اعلام کرده سه ماهواره را از پایگاه فضائی وستوچنی روسیه به مدار زمین فرستاده است. بلومبرگ با اشاره به نام ماهواره‌ها و همکاری ایران و روسیه، نوشت این ماهواره‌ها برای اهدافی از جمله پایش محیطی و کشاورزی طراحی شده‌اند.

شبکه تلویزیونی «ndtv» هند دیگر رسانه‌ای بود که پرتاب سه ماهواره ایرانی از پایگاه فضائی وستوچنی روسیه را پوشش داد. طبق این گزارش، ماهواره‌های پایا، ظفر2 و کوثر در ارتفاع حدود ۵۰۰ کیلومتری مدار زمین قرار می‌گیرند و برای کشاورزی و تصویربرداری طراحی شده‌اند. این شبکه همچنین پایا را به‌عنوان پیشرفته‌ترین ماهواره تصویربرداری ساخت ایران معرفی کرد.

شبکه خبری Ynet اسرائیل نیز گزارش داد که ایران سه ماهواره جدید خود را از روسیه به فضا پرتاب کرده است و این پرتاب را نشانه‌ای از گسترش همکاری‌های فضائی ایران و روسیه و پیشرفت فناوری فضائی تهران دانست، حتی در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی.

بر اساس این گزارش هدف از این ماهواره‌ها شامل پژوهش‌های علمی، پایش محیطی، مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی است و این پرتاب به‌عنوان بخشی از برنامه فضائی گسترده ایران تلقی می‌شود.

افزون بر رسانه‌های پیش‌گفته، روزنامه و پلتفرم خبری آمریکایی «نیوزدی» با پوشش این خبر نوشت که ایران سه ماهواره خود را با استفاده از پرتابگر روسی به مدار زمین فرستاده است. این پرتاب دومین ماموریت مشترک ایران و روسیه در حوزه فضائی است و نشان‌دهنده ادامه همکاری‌های فنی و علمی دو کشور در برنامه‌های فضائی مشترک محسوب می‌شود. این پرتاب، علاوه ‌بر دستاورد فنی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته و نشان‌دهنده پیشرفت ایران در حوزه فناوری فضائی و همکاری‌های بین‌المللی است.

همچنین، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که سه ماهواره ایرانی به مدار فرستاده شدند. این ماهواره‌ها برای کاربردهایی در مدیریت منابع آب، کشاورزی و پایش محیطی طراحی شده‌اند و در ارتفاع حدود ۵۰۰ کیلومتری مدار زمین قرار گرفتند. این پرتاب دومین مأموریت مشترک فضائی ایران و روسیه در سال جاری است و نشان‌دهنده ادامه همکاری‌های دو کشور در چارچوب معاهده همکاری راهبردی امضا شده در ژانویه ۲۰۲۵ است.

پرتاب سه ماهواره ایرانی، فراتر از یک رویداد علمی و تکنولوژیک، نمونه‌ای از پیشرفت برنامه فضائی ایران و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری فضائی است. رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی، هر یک از زاویه‌ای متفاوت این رویداد را پوشش دادند برخی بر پیشرفت فنی و همکاری ایران و روسیه در پرتاب ماهواره‌ها تمرکز کرده‌ و برخی دیگر به کاربردهای علمی و محیطی ماهواره‌ها توجه نشان داده‌اند. این پرتاب، علاوه‌بر دستاورد فنی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته و نشان‌دهنده پیشرفت ایران در حوزه فناوری فضائی و همکاری‌های بین‌المللی است.