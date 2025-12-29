روزی که مردم همه نقشههای چندین ساله آمریکا را جارو کردند
«... مطمئن باشید که روز نهم دىِ امسال هم در تاریخ ماند. این هم یک روز متمایزى شد. شاید به یک معنا بشود گفت که در شرایط کنونی که شرایط غبارآلودگیِ فضاست، این حرکت مردم اهمیت مضاعفی داشت. کار بزرگی بود. هرچه انسان در اطراف این قضایا فکر میکند، دست خداى متعال را، دست قدرت را، روح ولایت را، روح حسین بن علی(علیهالسّلام) را میبیند. این کارها، کارهایی نیست که با اراده امثال ما انجام بگیرد. این کار خداست، این دست قدرت الهی است؛ همانطور که امام در یک موقعیت حساسی (که من بارها این را نقل کردهام) به بنده فرمودند: «من در تمام این مدت، دست قدرت الهی را در پشت این قضایا دیدم» درست دید آن مرد نافذِ با بصیرت، آن مرد خدا...» 1
این جملات، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در 19 دی ماه 1388 درباره قیام مردم علیه فتنه پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در نهم دی ماه آن سال بود.
فتنهای که از سالها قبل زمینهسازی شده و سپس در روزهای تبلیغات انتخاباتی با لشکرکشیهای خیابانی آماده گردید و سرانجام از ساعت 22 روز انتخابات در حالی که هنوز دو ساعت تا پایان رأیگیری مانده و هیچگونه شمارش آرائی صورت نگرفته بود با کنفرانس مطبوعاتی میرحسین موسوی و اعلام ادعای پیروزی، رسما کلید خورد.
روزهای بعد ابتدا با اعتراض به نتیجه انتخابات و سپس اعلام تقلب بزرگ و به دنبال آن، به خیابان کشاندن برخی افراد و ایجاد اغتشاش و آشوب، به آتش کشیدن بانکها و اموال عمومی و حملات مسلحانه به پایگاههای نظامی و انتظامی، ادامه یافت که این جریان تا حدود 8 ماه و روز عاشورای آن سال (6 دی ماه) به طول انجامید که هر روز فتنهگران با سوءاستفاده از صبر و تحمل نیروهای انقلابی بر جسارت و گستاخی خود میافزودند و در این میان همه جبهه متحد استکبار به سرکردگی آمریکا و اسرائیل و با پادویی منافقین و سلطنتطلبان و بهائیان در کنار مدعیان اصلاحطلبی، تمام قد در این میدان اغتشاش و آشوب حضور داشتند.
فرمول همیشگی کودتاهای مخملی
برای فتنه سال 1388 تقریبا همان فرمولهای رایج انقلابات یا به روایت درستتر کودتاهای مخملی که در کشورهایی مانند گرجستان و اوکراین و صربستان و... هم اتفاق افتاده بود، مورد استفاده قرار گرفت که بعضا برخی اسناد آن از سوی رسانهها و خبرنگاران مستقل هم منتشر شد. ابتدا استراتژی و برنامه تکراری انقلابات یا بهتر بگوییم کودتاهای مخملی بر روی میز قرار داده شد از جمله:
«تشكيك در سلامت انتخابات و القای تقلب در آن»، «اعلام پيروزي در انتخابات قبل از آغاز یا پیش از پایان آن»، «زمينهسازي براي اعتراض به نتيجه انتخابات»، «بازي با رنگها» و... برنامههایی بود که در کودتاهای مخملی ذکر شده جواب داد. اما همچنان که بعدا نیز در اسناد مختلف، افشا گردید، در نهایت همه آن برنامهها نه برای پیروزی فلان کاندیدا یا شکست بهمان کاندیدای انتخاباتی، بلکه تماما برای شکست انقلاب و فروپاشی نظام اسلامی تدارک دیده شد.
در اینباره پال رابرتس معاون اسبق وزارت خزانهداري آمريكا در مصاحبه اختصاصي با مجله آمريكايي «فارينپاليسي» گفت:
«... همه آشوبهاي ايجاد شده در ايران پس از انتخابات رياستجمهوري، توطئه آمريكا براي بياعتبار و منزوي كردن ايران بود تا اين كشور را به زانو درآورد. چرا که بهعنوان مثال «كنت تيمرمن» كه يك نومحافظهكار است و رياست بنياد ملی برای دموکراسی (NED) را برعهده دارد، روز 11 ژوئن يعني پيش از برگزاري انتخابات در ايران نوشت: صحبت از يك انقلاب سبز در ايران است.»2
پال رابرتس در همان مصاحبهاش با مجله فارینپالیسی ادامه داد:
«... به عبارت ديگر قبل از رأيگيري چيزي آماده شده بود كه باعث مي شود به خودجوش بودن اعتراضات شك كنيم. چون تيمرمن در ادامه نوشته بود: NED در طول دهه گذشته ميليونها دلار را صرف گسترش انقلاب «رنگي» در كشورهايي همچون اوكراين و صربستان كرده و تكنيكهاي ارتباطي و سازماني مدرن را به كارگران آموزش داده است. بخشي از اين پول به دست حاميان موسوي رسيده است البته از طریق ارتباط با سازمانهاي غيردولتي در خارج از ايران كه NED بودجه آنها را تامين ميكند...»3
این ادعا را سخنان «لرد بالتيمور» تحليلگر ارشد غربي در پايگاه خبري «خانه شفافسازي اطلاعات» درباره نحوه تامين مالي ايجاد اغتشاش و انقلاب رنگي در ايران نیز تایید کرد.4
برگزاری دورههای خبرنگاری
این در حالی بود که از سالهای قبل، دورههای به اصطلاح خبرنگاری و رسانه برای روزنامهنگاران ایرانی جهت آمادهسازی «کودتای مخملی» مورد نظر غرب، در کشورهای دیگر برگزار گردید. بنیاد ملی برای دموکراسی(NED) وابسته به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در تابستان 1387 اعلام کرد که برای تعدادی از روزنامهنگاران و خبرنگاران ایرانی دوره آموزشی برگزار مینماید.
در واقع NED این طرح را با همکارى برخی کشورهاى اتحادیه اروپا از 10 سپتامبر سال 2008 (حدود 9 ماه قبل از انتخابات 88) با برگزارى کلاسهاى خبرنگارى و روزنامهنگارى در جمهورى مولداوى به مرحله اجرا درآورد. اهداف این کلاسها آشنایی با دموکراسی و روزنامهنگارى به شیوه آمریکایی بود که 150 نفر از کشورهاى مختلف دنیا براى حضور در این کلاسها ثبتنام کرده و 22 نفر از این تعداد، روزنامهنگاران ایرانی بودند.5
بعدها اسکات ریتر (کارشناس سابق CIA) در گفتوگو با شبکه تلویزیونی الجزیره ضمن تایید گزارشهای فوق، گفت:
«... در سال 2006 کنگره آمریکا دهها میلیون دلار از پول مالیات دهندگان آمریکا را برای ارتباط با برخی گروهها در ایران و انجام عملیات مورد نظر خودش اختصاص داد. جری کوهن بخشی از وظایفش، ایجاد ارتباط با این گروهها بود. من در مقاله خودم درباره چگونگی ارتباط کوهن با این گروهها سخن گفتم. این ارتباطها از طریق فیسبوک، توئیتر، ماهواره و تلفن همراه انجام میشد تا اطلاعات در چارچوب اهداف توزیع شود و در اختیار گروههای هدف قرار بگیرد...»
حکایت بودجه 400 میلیون دلاری
در عین حال تقریبا یکسال قبل از برگزاری انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری، اسناد قابل توجهی از برنامهریزی مراکز استراتژیک غرب و بهخصوص آمریکا برای انتخابات فوقالذکر منتشر شد.
در 29 ژوئن 2008 ميلادي، «سيمور هرش»، تحلیلگر مشهور سیاسی در نشريه «نيويوركر» با اشارهاي قابل تأمل به كمك مالي ايالات متحده براي ايجاد يك عمليات پنهاني گسترده عليه ايران و درخواست
400 ميليون دلار از سوي رئيسجمهوري آمريكا به همين منظور نوشت:
«... جمعآوري اطلاعات درباره پرونده هستهاي ايران، تحليل بردن تواناييهاي هستهاي و تلاش براي تضعيف دولت ايران از طريق كار بر روي گروههاي مخالف و ارائه پول به آنها به منظور تغيير رژيم در ايران از جمله اقدامات تصويب شده در دولت بوش بود.»6
طبق نوشتههای سیمور هرش در نیویورکر، بخش عمدهاي از اين بودجه به منظور «جنگ رسانهاي در درون نظام» بهصورت محرمانه در اختيار گروههاي به اصطلاح اصلاحطلب ايراني داخل كشور قرار گرفت تا در رقابتهاي انتخاباتي دهمين دوره رياستجمهوري صرف شده و مثلا برای مدیریت یک هجوم تبلیغاتی، بين برخي رسانهها و روزنامههاي مخالف با دولت نهم تقسیم شود.
چهرهای که قرار بود در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال 1388 در رسانههای وابسته به نظام سلطه و همراهان داخلیشان از ایران به نمایش درآید بهطور محوری اینچنین بود:
سياهنمايي، القای ناكارآمدي دولت نهم، بزرگنمايي مشكلات اقتصادي و قريبالوقوع جلوه دادن بروز بحران شديد در ايران، ايجاد ترديد در موفقيتهاي علمي و فنآوري نوين با اولويت حوزههاي هستهاي و فضائي، زير سؤال بردن سياست خارجي دولت نهم به ويژه در موضوع اتمي و القای چند پارگي ميان مسئولان ارشد نظام و استحاله فكري، عقيدتي و فرهنگي مخاطبان ايراني. البته تمامی این محورها در مناظرات انتخاباتی دوره دهم ریاستجمهوری و در سخنان برخی کاندیداها بهخصوص میرحسین موسوی و مهدی کروبی جاری شد.
دو برنامه بیثباتسازی
در اینباره «جيمز كاربت»، صاحبنظر مسائل سياسي یادداشتی در پايگاه خبري «ويلي لومن» منتشر کرد و با توضیح بخش اول طرح براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی از طریق طرحهای فوق، آن را با اقدامات سازمانيافته اينترنتي براي نفوذ در افکار عمومی مقایسه کرد.کاربت نوشت:
«... برنامه بيثباتسازي 1 با مشاركت گروههاي به اصطلاح مردمنهادي (NGO) كه هدف خود را ارتقاي سطح دموكراسي اعلام ميكردند و نامهايي از قبيل «بنياد جامعه باز»، «خانه آزادي» و «بنیاد ملي برای دموكراسي» داشتند، انجام شد. بهطوري كه غرب اقدام به تامين مالي، آموزش، پشتيباني و تجهيز و تحريك جنبشهاي مخالف در كشورهاي هدف ميكرد كه اغلب اين موارد نيز در زمان انتخابات و با ايجاد يك نماد رنگي، صورت ميگرفت...»7
اين تحليلگر غربي با اشاره به اين مطلب كه آغاز برنامه بيثباتسازي 2 در قضاياي پس از انتخابات سال 88 ايران مشهود است، نوشت:
«... اكنون به برنامه بيثباتسازي 2 رسيدهايم كه چيز خيلي بيشتري از بيثباتسازي 1 ندارد و تنها فرق آن استفاده از سايتهاي اينترنتي «تويیتر»،«فيسبوك» [Facebook]، «يوتيوب» و ديگر رسانههاي اجتماعي است كه با هدف وسعت دادن به تاثير اعتراضات داخلي به كار گرفته شدهاند...»8
اما مردم بعد از 8 ماه تحمل و مدارا با آشوبهای فوقالذکر، دیگر نتوانستند جسارت و گستاخی فتنهگران را نسبت به ساحت مقدس سرور و سالار شهیدان تاریخ (در ششم دی ماه) تحمل کنند و روز نهم دی، بهگونهای عاشورائی و حسینی به میدان آمدند و بساط فتنهگران و نقشههای چندین ساله اربابان آنها را جارو کردند.
