

رهبر انقلاب اسلامی درگذشت فقیه مجاهد و آگاه، آیت‌الله

سید علی شفیعی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند.

متن پیام حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

درگذشت فقیه مجاهد و آگاه، ابوالشهید مرحوم آیت‌الله آقای حاج سید علی شفیعی رحمت‌الله علیه را که از علمای وارسته‌ خوزستان بودند، به خاندان گرامی و شاگردان و ارادتمندان ایشان و همه‌ مردم اهواز تسلیت عرض می‌کنم.

این عالم پرهیزگار، علاوه‌بر عضویت در مجلس خبرگان، دارای سابقه‌ جهادی و خدماتی از دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله تا اکنون بودند و ان‌شاءالله با قبول الهی، مشمول رحمت و مغفرت خداوند می‌باشند.

سیّدعلی خامنه‌ای

1404/10/08