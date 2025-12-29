فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۳۰۱
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت مرحوم آیت‌الله شفیعی از علمای خوزستان


رهبر انقلاب اسلامی درگذشت فقیه مجاهد و آگاه، آیت‌الله 
سید علی شفیعی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند.
متن پیام حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت فقیه مجاهد و آگاه، ابوالشهید مرحوم آیت‌الله آقای حاج سید علی شفیعی رحمت‌الله علیه را که از علمای وارسته‌ خوزستان بودند، به خاندان گرامی و شاگردان و ارادتمندان ایشان و همه‌ مردم اهواز تسلیت عرض می‌کنم.
این عالم پرهیزگار، علاوه‌بر عضویت در مجلس خبرگان، دارای سابقه‌ جهادی و خدماتی از دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله تا اکنون بودند و ان‌شاءالله با قبول الهی، مشمول رحمت و مغفرت خداوند می‌باشند.
سیّدعلی خامنه‌ای
1404/10/08

