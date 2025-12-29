وزیر امور خارجه اظهار داشت: سردار سلیمانی، تجسم عینی و عملیاتی مقاومت بود و حضور استوار و حکیمانه‌اش در جبهه‌های دفاع از ایران و امت، به‌تنهائی سنگری استوار در برابر امواج خروشان تهدیدات و توطئه‌ها ایجاد کرد.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز دوشنبه (۸ دی ماه) در بخشی از سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی «سپهبد حاج قاسم سلیمانی؛ دیپلماسی و مقاومت» گفت: به اعتقاد من تفکر حاج قاسم که خود تجلی آرمان‌های انقلاب اسلامی و اصول حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است، منبعث از بنیان نظری و مبناییِ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که نام آن را باید «دیپلماسی مقاومت محور» گذاشت.

وی افزود: «دیپلماسی مقاومت محور» مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد و «محور مقاومت» یکی از ابعاد آن است. سردار سلیمانی، تجسم عینی و عملیاتی مقاومت بود و حضور استوار و حکیمانه‌اش در جبهه‌های دفاع از ایران و امت، به‌تنهائی سنگری استوار در برابر امواج خروشان تهدیدات و توطئه‌ها ایجاد

کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در ادامه بیان داشت: او با بصیرتی عمیق دریافته بود که امنیت حقیقی و پایدار، تنها در پناه دیوارهای بلند و زرادخانه‌های تسلیحات به دست نمی‌آید، بلکه در اراده‌های استواری ریشه دارد که در سایه ایمان و ایثار، در برابر هر تهدید و توطئه‌ای تاب و توان ایستادگی دارند. این اراده و ایمان‌ و اعتقاد به حق و عدالت است که افراد و ملت‌ها را در برابر هر زورگویی و طراحی شوم، تاب‌آور نموده و توان ایستادگی می‌بخشد.

وی همچنین اضافه کرد: از این منظر، میراث گران‌سنگ سردار سلیمانی، منحصر به برنامه‌ریزی‌های دقیق عملیاتی و پیروزی‌های میدانی نبود؛ او با نگاهی استراتژیک و فراملی، گفتمان مقاومت را از حصار مفاهیم نظری و شعاری خارج ساخت و آن را به یک قدرت ملموس، مؤثر و دگرگون‌کننده‌ معادلات در جغرافیای حساس و پرالتهاب خاورمیانه و غرب آسیا تبدیل کرد. او ثابت کرد مقاومت، یک «انتخاب» راهبردی و تنها راه ممکن برای ملت‌هایی است که کرامت خود را بر هر چیز دیگری مرجح می‌دانند.

عراقچی تصریح کرد: در این مسیر طولانی و پرافتخار، راه شهید سلیمانی، راه عقلانیت، ایثار، تدبیر و مقاومت فعال و هوشمند، چراغ هدایت و نقشه راه ماست. ما با اقتدا به این اسوه‌ها، با اعتماد به خدا و تکیه بر قدرت مردم، مسیر خود را ادامه خواهیم داد. یاد و نام سردار سلیمانی

پاینده است.

هدف شهید سلیمانی

حفظ کرامت انسان‌ بود

زینب سلیمانی، دختر شهید سلیمانی با اشاره به عملکرد و دستاوردهای یکی از مهم‌ترین و ماندگارترین چهره‌های اثرگذار در تحولات معاصر ایران و منطقه از منظری انسانی و راهبردی، اظهار کرد: این نشست در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود با این هدف که نقش او در دو عرصه مکمل یعنی مقاومت و دیپلماسی مورد بازخوانی قرار گیرد.

وی با طرح این پرسش که هدف نهائی مقاومت و دیپلماسی چه بود؟، افزود: شهید سلیمانی از نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسیر خود را در حوزه امنیت و دفاع ملی آغاز کرد؛ در دوران دفاع مقدس به عنوان فرمانده لشکر

۴۱ ثارالله در کنار هزاران رزمنده دیگر بخشی از یک کنش جمعی برای حفظ تمامیت ارضی کشور بود و اگرچه که پیروزی در جنگ حاصل فداکاری یک ملت بود اما تجربه میدانی و تربیت نسلی از نیروهای میدانی از ویژگی‌های برجسته این دوره از زندگی

اوست.

زینب سلیمانی ادامه داد:‌ شهید سلیمانی پس از پایان جنگ با ماموریت در مناطق جنوب شرق کشور با مسئله‌ای متفاوت مواجه شد؛ امنیت در بستر جامعه رویکرد سردار سلیمانی در این دوره بود و علاوه ‌بر جنبه نظامی، رویکرد اجتماعی و انسانی هم مطرح بود.

وی اضافه کرد: توسعه محلی، گفت‌وگو با معتمدان و تلاش برای بازگرداندن افراد حاشیه‌نشین به چرخه امنیت نشان می‌داد که ثبات پایدار بدون توجه به کرامت انسان‌ها ممکن نیست و در این راستا، تجربه جنوب شرق ایران جلوه عینی از پیوند امنیت، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی در رویکرد حاج قاسم

بود.

دختر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: با انتصاب سردار سلیمانی به فرماندهی نیروی قدس فعالیت‌های وی وارد عرصه منطقه‌ای شد؛ همزمانی با دورانی پرتلاطم در نظام بین‌الملل، ماجرای ۱۱ سپتامبر و بهانه جویی آمریکا برای حضور در افغانستان و به ویژه جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ ساختار امنیتی غرب آسیا را دچار یک گذار بنیادین در موازنه قدرت کرد. فروپاشی دولت‌ها افزایش بازیگران غیردولتی و ناامنی‌های مزمن زمینه‌ساز بحران‌های بعدی از جمله ظهور داعش شد البته در این شرایط رویکرد جمهوری اسلامی ایران معطوف به صیانت از امنیت ملی در برابر تهدیدات فراگیر

منطقه‌ای بود.

به گزارش ایرنا، زینب سلیمانی افزود: رویکردی که اجرای میدانی آن به طور مشخص برعهده شهید سلیمانی قرار گرفت؛ مقابله با داعش صرفاً یک مقابله نظامی تلقی نمی‌شد بلکه تلاشی هدفمند برای جلوگیری از گسترش خشونت افسارگسیخته فروپاشی جوامع و تخریب بنیان‌های انسانی و اجتماعی منطقه

بود.