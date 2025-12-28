



هنوز آوار خانه‌های تخریب‌ شده در اراضی اشغالی توسط موشک‌های ایران، جمع‌آوری نشده که آوار دیگری بر سر مقامات رژیم صهیونیستی فرو ریخته

است. این بار خبر از نفوذ اطلاعاتی ایران در ساختار دولتی و نظامی اسرائیل و جاسوسی فراگیر شده ساکنان اراضی اشغالی برای ایران است.

شبکه «کان» رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی از نفوذ اطلاعاتی ایران در حفاظت‌شده‌ترین و امنیتی‌ترین دستگاه‌های اسرائیل خبر داد و گفت: «جاسوسان ایران تا درون دفتر رئیس ستاد ارتش اسرائیل نفوذ کرده‌اند.» بنا بر اعلام این شبکه جاسوس ایران «داخل مرکز فرماندهی و کنترل زیرزمینی ارتش اسرائیل در «کریا» هم رفت‌وآمد داشته است.» به ادعای شبکه «کان» این ساکن اراضی اشغالی که به جاسوسی برای ایران می‌پرداخته توانسته از برخی مناطق حساس از جمله خانه مقامات رژیم صهیونیستی فیلمبرداری کرده و برای رابطان ایرانی خود بفرستد.

در همین زمینه روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحارانوت» نیز به انتشار گزارشی از نفوذ اطلاعاتی ایران در داخل اراضی اشغالی پرداخت و اطلاعاتی از برخی موارد کشف شده توسط رژیم صهیونیستی را منتشر کرد. «آحارانوت» در گزارش خود که با عنوان «ایران چگونه یک شبکه جاسوسی در داخل اسرائیل راه انداخت؟» منتشر کرده، آورده است: «از ماه سپتامبر، مقامات اسرائیلی ۳۵ پرونده جاسوسی مرتبط با ایران را کشف کرده‌اند و شهروندان اسرائیلیِ جذب‌شده توسط تهران از یک نوجوان ۱۳ساله گرفته تا سربازان ارتش اسرائیل را به اتهام انتقال اطلاعات حساس، ایجاد آشوب و مشارکت در توطئه‌های نافرجام تحت پیگرد قرار داده‌اند.»

این روزنامه صهیونیستی در ادامه گزارش خود آورده است: «ده‌ها شهروند اسرائیلی به ظن جاسوسی برای ایران بازداشت شده‌اند. برخی مأمور شده بودند از خانه‌های وزرا، نمایندگان کنست یا مقام‌های سیاسی ارشد پیشین از جمله یسرائیل کاتس وزیر دفاع و نفتالی بنت نخست‌وزیر پیشین عکاسی کنند. برخی دیگر اطلاعاتی درباره پایگاه‌های ارتش اسرائیل می‌دادند. در مواردی، درخواست‌ها صریح‌تر بود: آتش‌زدن خودروها، ایجاد آشوب و حتی اجرای ترور... در برخی موارد افراد به‌تنهائی عمل می‌کردند و در برخی دیگر بخشی از هسته‌های سازمان‌یافته بودند.»

«یدیعوت آحارانوت» بر اساس مجوز انتشاری که مقامات اسرائیلی صادر کرده‌اند جزئیاتی از این پرونده‌ها را منتشر کرده است. بر این اساس ایران توانسته با تطمیع مالی ساکنان اراضی اشغالی از شهروندان عادی گرفته تا مهندسان، نیروهای ذخیره و کارکنان ارتش اهداف خود در اراضی اشغالی را پیش ببرد. پرداخت‌ها عمدتا از طریق ارزهای دیجیتال و در مواردی به صورت نقد انجام گرفته است. همچنین برخی از این افراد به صورت پنهان به ایران نیز سفر داشته و با رابطان عملیاتی خود دیدار کرده‌اند.

طبق گزارش «آحارانوت» این شبکه از جاسوسان توانسته‌اند داده‌های مربوط به هواپیماها و جابه‌جایی نیروها در اراضی اشغالی، داده‌های حساس مربوط به گنبد آهنین(سامانه پدافندی اسرائیل)، اطلاعات درباره رآکتور دیمونا، اطلاعات زیرساخت‌ها و اماکن حساس در بندر حیفا و... را به رابطان ایرانی خود منتقل کنند.

برخی از این افراد نیز طبق درخواستی که از آنان شده بود وظیفه عکس‌برداری و کارگزاری وسایل برای رصد تحرکات مقامات ارشد رژیم صهیونیستی مانند رونن بار(رئیس شاباک)، بنی گانتس (نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی)، یسرائیل کاتس(وزیر دفاع)، نفتالی بنت(نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی) و... برعهده داشته‌اند.

در حالی که رژیم صهیونیستی هنوز از رسیدگی به بخش کشف شده جاسوسی ساکنان اراضی اشغالی برای ایران فارغ نشده، روز گذشته گروه هکری «حنظله» از هک تلفن همراه رئیس‌دفتر نتانیاهو خبر داد. گروه هکری «حنظله» اعلام کرد که به تلفن همراه تساحی براورمن، رئیس دفتر بنیامین نتانیاهو، نفوذ کامل کرده و به اطلاعات محرمانه، پیام‌های رمزنگاری‌شده و اسناد حساس دسترسی یافته است. این گروه عملیات خود را «بی‌بی گیت» نامیده و مدعی شد نفوذ آنها طی سال‌ها انجام شده و شامل ارتباطات در سفرهای خارجی و نشست‌های محرمانه نیز می‌شود.

به نظر می‌رسد همانقدر که سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از نفوذ موشک‌های ایران ناتوان بود، ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل نیز برای جلوگیری از نفوذ عناصر وابسته به ایران در داخل اراضی اشغالی ناتوان هستند. مقامات رژیم صهیونیستی با تبلیغات رسانه‌ای سعی می‌کنند از خود قدرتی افسانه‌ای بسازند در حالی که واقعیت‌های میدانی چیز دیگری می‌گوید. آنها نه در برابر ایران که حتی در برابر گروه کوچکی مانند حماس نیز به شدت نفوذپذیر

و آسیب‌پذیرند.