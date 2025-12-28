افزایش ۵۰ درصدی مرگ‌ ناشی از تصادفات راکبان موتورسیکلت

مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی با اعلام افزایش 50 درصدی مرگ موتورسواران در تصادفات، افزود: تصادف راکبان موتورسیکلت علاوه‌ بر مرگ، منجر به بستری طولانی و درمان‌های پرهزینه می‌شود.

به گزارش وبدا، خسرو صادق‌نیت در آیین آغاز نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده کشور، ضمن تاکید بر آثار سلامت محور این طرح از ضرورت جایگزینی موتورسیکلت‌های کاربراتوری و تحویل کلاه ایمنی به راکبان خبر داد.

صادق‌نیت در این مراسم با اشاره به تصویب قانونی در سال‌های گذشته که تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری را متوقف و نوسازی و ارتقای کیفیت موتورها را در دستورکار قرار داده است، گفت: این اقدام قدم مهمی در کاهش آلاینده‌ها و ارتقای ایمنی بوده است. با این حال، هنوز بخش قابل‌توجهی از موتورسیکلت‌ها در کشور فرسوده و کاربراتوری باقی مانده‌اند که تهدید جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شوند. وی دو محور اصلی سلامت ناشی از موتورسیکلت‌های فرسوده را آلودگی هوا و تصادفات دانست و ادامه داد: بر‌اساس برآوردهای رسمی، سالانه نزدیک به ۵۸ هزار نفر به دلیل مواجهه با آلاینده‌های هوا جان خود را از دست می‌دهند. این آلاینده‌ها شامل مونوکسید‌کربن، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق PM۲.۵ هستند که می‌توانند موجب بیماری‌های قلبی، ریوی و انواع سرطان‌ها شوند.

مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی در ادامه اظهار داشت: سال گذشته میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات راکبان موتورسیکلت ۵۰‌درصد افزایش داشته است. تصادفات علاوه‌بر مرگ، منجر به بستری طولانی، درمان‌های پرهزینه و آسیب‌های دائمی می‌شوند و خانواده‌ها را با مشکلات جدی مواجه می‌کنند. صادق‌نیت با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته، استفاده از کلاه ایمنی را یکی از موثرترین راهکارها دانست و یادآور شد که میزان استفاده از کلاه ایمنی در کشور ما نسبت به استانداردهای جهانی پایین است. استفاده صحیح از کلاه ایمنی می‌تواند مرگ و آسیب‌های شدید ناشی از تصادفات را تا ۷۰درصد کاهش دهد.

حوادث ترافیکی سومین علت مرگ در کشور است

درباره مرگ بر اثر تصادفات رانندگی، وزیر بهداشت در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مراکز استان‌های کشور، شیوه‌نامه تشکیل «کمیته فنی سلامت و ایمنی ترافیک» که از مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی است را ابلاغ کرد.

محمدرضا ظفرقندی در این نامه از سوانح ترافیکی و آسیب‌های ناشی از آن به عنوان یکی از چالش‌های مهم حوزه سلامت در بسیاری از جوامع و از موارد مهم در سطح ملی و بین‌المللی یاد کرد و گفت: متأسفانه با وجود همه تلاش‌ها، میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در کشور به بیش از 20 نفر به ازای یک‌صد هزار نفر جمعیت رسیده و حوادث ترافیکی سومین علت مرگ بعد از بیماری‌های قلبی و سکته مغزی، و دومین علت مرتبط با سلامت در بین کلیه بیماری‌ها و مصدومیت‌ها در کشور است.

ظفرقندی با اشاره به رتبه هشتم حوادث ترافیکی در بین علل مرگ در دنیا، خاطرنشان کرد: نسبت مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به کل مرگ ناشی از حوادث در ایران، دو برابر شاخص جهانی و حوادث ترافیکی، اولین علت مرگ در جوانان و نوجوانان و کودکان بالای پنج سال در کشور است که این وضعیت با رویکرد کلی کشور و منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در موضوع جوانی جمعیت تناقض آشکار دارد.

وی، ایمنی ترافیک و سلامت را یکی از اولویت‌های مهم دولت و وزارت بهداشت عنوان و تصریح کرد: پس از بررسی مستندات و با همکاری مراکز تحقیقاتی و مشارکت کلیه دستگاه‌های ذی‌نقش، کارگروه پیشگیری و کنترل سوانح و حوادث ذیل کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر در سطح ملی تشکیل شد.