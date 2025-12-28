ابطال معاینه فنی ۲۸۴۵ خودروی دودزا در فصل پاییز

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ابطال معاینه فنی دو هزار و 845 خودرو و اعمال قانون برای

۲۰۰ هزار و ۱۰۰ خودروی دودزا در فصل پاییز خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور با اشاره به تشدید اقدامات پلیس در دوره افزایش آلودگی هوا اظهار داشت: در این مدت، همکاران پلیس راهور تهران بزرگ با خودروهای دودزا برخورد قانونی کرده و معاینه فنی دو هزار و 845 خودرو در پاییز باطل شد.

موسوی‌پور با تأکید بر اینکه خودروهای دارای نقص فنی، به‌ویژه خودروهای دودزا، در شرایط فعلی آلودگی هوا خطری جدی برای سلامت شهروندان محسوب می‌شوند، گفت: این خودروها علاوه ‌بر ابطال معاینه فنی، ملزم به مراجعه به تعمیرگاه و رفع نقص و دریافت معاینه فنی جدید از مراکز مجاز هستند.

وی با بیان اینکه پلیس راهور تهران بزرگ در دوره‌های افزایش آلودگی هوا رویکرد سختگیرانه‌تری نسبت به خودروهای آلاینده اتخاذ می‌کند، افزود: سلامت شهروندان اولویت ماست و اجازه نخواهیم داد خودروهای دودزا به تشدید آلودگی هوا دامن بزنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان خواست با رسیدگی به وضعیت فنی خودرو، تعویض بموقع فیلترها و مراجعه منظم به مراکز معاینه فنی، نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی ایفا کنند.