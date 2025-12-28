رئیس فدراسیون تکواندو گفت: برای مسابقات بعدی در همه اوزان ۲ یا ۳ نفر را اعزام می‌کنیم و سعی داریم از همین ابتدا امتیازات لازم برای المپیک را جمع کنیم.

هادی ساعی در نشست خبری که در فدراسیون تکواندو برگزار شد، درباره زمان آغاز رقابت‌های کسب سهمیه المپیک گفت: از سال ۲۰۲۶ کلیه مسابقاتی که برگزار می‌شود امتیازاتی برای کسب سهمیه دارد و اولین رویداد ما فجیره کاپ است که بچه‌ها حدود یک ماه است در اردو حضور دارند. سعی می‌کنیم در همه اوزان ۲ یا ۳ نفر را اعزام کنیم و سعی داریم از همین ابتدا امتیازات را جمع کنیم. ساعی درباره در پیش بودن انتخابات فدراسیون تکواندو و این که گفته می‌شود او ۵۳ یا ۵۴ سفر در طول ریاست داشته است و این که گفته می‌شود قرار است سرپرست برای این فدراسیون انتخاب شود؟ گفت: سفرهایی که گفتند من باید کنار تیمم می‌بودم و حضورم الزامی بود. یکی همین سفر جهانی کنیا بود. حضور من خیلی جاها به تیم کمک کرد. رئیس فدراسیونی نیستم در وی‌آی‌پی بنشینم یا با بیزینس بروم. تنها رئیس فدراسیونی هستم که در وارم آپ و سالن مسابقات کنار بچه‌ها بودم. دوستان در گذشته دوبل می‌رفتند چون یک نفر مترجم هم می‌بردند. آقای وزیر هم گفت من در اعزام‌های شما دقت کردم و گفت حتی یک نفر اضافی هم نداشتید. او خاطرنشان کرد: درباره سرپرستی هم یک قانون است اما در فضای مجازی می‌گویند می‌خواهند فلانی را بردارند و سرپرست بگذارند در حالی که قانون است و سرپرست بعد از ۳ ماه انتخابات را برگزار می‌کند. وزیر هم گفت تمام تلاش ما این است فدراسیون‌ها حداکثر در ۷۰ روز تکلیف‌شان روشن شود. وی درباره این که آیا در انتخابات فدراسیون تکواندو شرکت می‌کند یا خیر؟ تاکید کرد: حتما در انتخابات شرکت می‌کنم و برنامه دارم. دیروز هم با وزیر درباره برنامه‌هایم صحبت کردم. یک زمین در اختیار ما گذاشتند اما این زمین کوچک است و وزیر گفت نقشه خود را بیاورید تا زمین بزرگ‌تری در اختیار ما بگذارند. تا هفته آینده قرار شد این کار را انجام دهیم.