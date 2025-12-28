آغاز عرضه مرغ و برنج با قیمت مصوب

بر اساس اعلام مسئولان، توزیع مرغ منجمد در استان تهران به‌صورت نامحدود آغاز شده و این محصول با قیمت حداکثر

125 هزار تومان در واحدهای صنفی عرضه می‌شود. ضمن اینکه با تداوم روند توزیع برنج‌های هندی، توزیع برنج پاکستانی هم از هفته آینده

شروع می‌شود.

به گزارش تسنیم، «محمد باقری شربیانی» مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: توزیع مرغ منجمد برای استان تهران به‌صورت نامحدود آغاز شده است و واحدهای صنفی در سطح استان و شهرستان‌ها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی افزود: مرغ منجمد به‌صورت عمده با قیمت

117 هزار و 800 تومان به کسبه تحویل می‌شود و قیمت فروش این محصول در میدان بهمن 122 هزار تومان است.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، ادامه داد: با هدف تنظیم بازار، توزیع مرغ منجمد در استان تهران به‌صورت نامحدود آغاز شده و این محصول با قیمت حداکثر 125 هزار تومان در واحدهای صنفی عرضه می‌شود. مغازه‌های سطح شهر هم مجاز هستند با همین قیمت به مصرف‌کننده عرضه کنند.

باقری شربیانی تصریح کرد: واحدهای صنفی استان تهران با مراجعه به اتحادیه مربوطه و دریافت معرفی‌نامه، می‌توانند به میدان بهمن مراجعه کرده و نسبت به دریافت و توزیع مرغ منجمد اقدام کنند.

توزیع گسترده برنج 129 هزار تومانی

«رضا کنگری» رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، هم اظهار داشت: در حال حاضر برنج هندی به‌صورت انبوه در حال توزیع است و این محصول با نرخ تنظیم بازاری، هر کیلوگرم 129 هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهائی می‌رسد.

توزیع برنج هندی در تمامی واحدهای صنفی دارای مجوز از جمله بنکداران مواد غذایی، خرده‌فروشان، سوپرمارکت‌ها، لبنیات‌فروشان و عطاری‌ها و بر اساس حواله‌های اتحادیه انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر کمبود اصلی بازار مربوط به برنج پاکستانی است. ورود این محصول به شبکه توزیع می‌تواند به کاهش قیمت برنج پاکستانی و به‌دنبال آن کاهش قیمت برنج ایرانی کمک کند، چرا که برنج پاکستانی از نظر کیفیت و ظاهر شباهت زیادی به برنج ایرانی دارد. برنج پاکستانی به کشور رسیده اما هنوز به‌طور کامل وارد شبکه توزیع نشده است.

کنگری تصریح کرد: با ورود کامل برنج هندی و پاکستانی به شبکه توزیع، اطمینان می‌دهیم که روند کاهشی قابل توجهی در بازار ایجاد شود.

به گفته وی، هنوز قیمت رسمی برنج پاکستانی به اتحادیه اعلام نشده، اما قیمت فعلی آن در کف بازار بین 220 تا 235 هزار تومان است. برنج هندی نیز در بازار عمده‌فروشی حدود 170 هزار تومان معامله می‌شود، در حالی که جدیدا به مصرف‌کننده نهائی با نرخ 129 هزار تومان عرضه می‌شود.

کنگری افزود: با تداوم روند توزیع برنج‌های هندی و توزیع برنج پاکستانی از هفته آینده باید شاهد کاهش قیمت انواع برنج در بازار باشیم و التهاب بازار فروکش خواهد کرد. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: عرضه گسترده این محصولات باعث فروکش کردن التهاب بازار خواهد شد و طی هفته آینده آثار کاهش قیمت به‌صورت ملموس مشاهده می‌شود.

نرخ‌های تنظیم بازاری بر اساس مصوبات هیئت نظارت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار استان تهران اعمال می‌شود.گفتنی است روز گذشته هم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تعیین‌کننده قیمت گوشت وارداتی در بازار است اعلام کرد: اکنون روزانه ۳۵ تا ۴۰ تن گوشت وارداتی به بازار استان تهران تزریق می‌شود که در صورت نیاز افزایش خواهد یافت.