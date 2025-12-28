اجرای بزرگترین پروژه آبرسانی درغرب کشور طی 4/5 ماه
سرویس اقتصادی -
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان گفت: پروژه انتقال آب اضطراری به بانه در پاسخ به کاهش شدید تابآوری منابع موجود و با هدف عبور ایمن از بحران کمآبی، در کوتاهترین زمان ممکن و با بسیج همه ظرفیتهای فنی، اجرائی و همراهی مردم به مرحله اجرا درآمد.
به گزارش خبرنگار ما، افت چشمگیر ذخایر سدهای تأمینکننده آب شرب کردستان در یکسال اخیر باعث شد که شهرستان بانه با تنش آبی شدیدی مواجه شود. بهطوریکه تابستان امسال برخی از روزها حتی تا 12 ساعت مردم این شهر با قطعی آب دست و پنجه نرم کنند. شرایطی که مدیریت آن نیازمند تصمیمهای فوری، اقدام جهادی و همیاری همهجانبه مردم و مسئولان در سطح ملی و استانی بود. در نتیجه پروژه اضطراری انتقال آب از سد «چراغویس» به شهر بانه بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی حوزه آب استان کردستان، در دستور کار قرار گرفت.پروژهای که با هدف عبور از بحران و ایجاد پایداری در تأمین آب شرب، در زمانی بیسابقه به مرحله بهرهبرداری رسید. یعنی بزرگترین پروژه آبرسانی غرب کشور در حالی چهار و نیم ماهه به نتیجه رسید که بسیاری از پروژههای کشور سالیان دراز و با صرف بودجه کلان از بیتالمال به سرانجام میرسند یا حتی نیمه کاره رها میشوند. «آرش آریانژاد» مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان با اشاره به کاهش شدید بارندگیها در استان گفت: پروژه انتقال آب اضطراری به بانه در پاسخ به کاهش شدید تابآوری منابع موجود و با هدف عبور ایمن از بحران کمآبی، در کوتاهترین زمان ممکن و با بسیج همه ظرفیتهای فنی، اجرائی و همراهی مردم به مرحله اجرا درآمد. آریانژاد افزود: در این راستا با اجرای طرح برداشت آب از سدهای بانه و عباسآباد، حدود یک و نیم میلیون مترمکعب آب تأمین شد که توانست تابآوری شهر بانه را حدود یک تا دو ماه افزایش دهد. مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان با بیان اینکه هدف از اجرای پروژه انتقال آب از سد چراغویس، حل کوتاهمدت و میانمدت مشکل آب بانه بود، تصریح کرد: این پروژه پس از جلسات فشرده و مستمر در نهایت این پروژه در مردادماه امسال با اجرای پیمانکار قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا آغاز شد. «عرفان عبداللهی» معاون طرح و توسعه آب منطقهای کردستان هم در این خصوص گفت: این طرح بدون روال امور دست و پاگیر اداری با مشاور و پیمانکار به اجرا درآمده و ۳۶هزار نفر ساعت کار مداوم شده تا تنش آبی بانه حل و فصل شود.
وی تصریح کرد: آنچه در طرح اضطراری انتقال آب به شهر بانه رقم خورده است الگوی جدیدی از تعامل و همکاری بیندستگاهی است که هم رضایت مردم را در پی دارد و هم اتلاف منابع را به حداقل میرساند.
گفتنی است پروژه انتقال آب بانه نشان داد که اگر بین اجزای مختلف دولت هماهنگی وجود داشته باشد، هزاران میلیارد تومان از سرمایههای کشور در طرحهای نیمهتمام معطل نمیماند و به ثمر مینشیند.