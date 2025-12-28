انتصابهای خاص در صندوق اعتباری هنر
صندوقی که بیشتر ماهیت صنفی دارد، درمعرض یک تصمیمسازی اشتباه قرار دارد که احتمالا منجر به انحراف در فعالیت آن خواهد شد.
به گزارش مشرق، نام حسین انتظامی این روزها بیش از آنکه یادآور شفافیت اداری باشد، با شبکهای از انتصابات همسو گره خورده؛ شبکهای که استقلال نهادهای فرهنگی را زیر سؤال برده است.
چینش جدید هیئتمدیره، بیش از آنکه حاصل یک فرآیند مستقل و شفاف باشد، نتیجه نقشآفرینی مستقیم حسین انتظامی، معاون وزارت فرهنگ است؛ نقشی که بهزعم آنان عملاً اختیار و تصمیمگیری را در این نهاد به یک محور مشخص گره میزند.
برخی این ترکیب را حلقهای از مدیران همسو و نزدیک به انتظامی توصیف میکنند؛ حلقهای که به باور منتقدان میتواند به تثبیت تسلط مدیریتی او در صندوق اعتباری هنر منجر شود.
صندوقی که قرار است نهادی حمایتی و فراجناحی برای جامعه گسترده هنرمندان باشد، در معرض تبدیل شدن به ساختاری بسته و وابسته به یک شبکه محدود مدیریتی قرار میگیرد وتمرکز تصمیمسازی در چنین چارچوبی، میتواند استقلال عملکرد صندوق را تحتالشعاع قرار
دهد.