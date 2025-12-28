موضع صریح رئیسجمهور در مخالفت با جریان غربگرا بیانگر فریاد استقلالخواهی ملت ایران در برابر ابرقدرتهاست
تشکل اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم در بیانیهای تصریح کرد: موضع صریح و قابل تقدیر جناب آقای پزشکیان رئیسجمهور محترم در مخالفت با اصلاحطلبان امنیتی و این جریان وابسته به غرب، بیانگر فریاد استقلالخواهی ملت ایران در برابر ابرقدرتهاست.
تشکل اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم با صدور بیانیهای در واکنش به فضاسازیهای اخیر برخی مدعیان اصلاحات ـ اعتدال تأکید کرد: «وَ لَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» (بقره: 120) «یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمیشوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی». دولت فریبکار آمریکا طی دو دهه گذشته با تبلیغات زیاد ایران را به مذاکره دعوت کرد ولی اخیراً اعلام کرد که از اوایل دهه 1380 مشغول طراحی حمله به ایران بوده است. طی یک سال گذشته نیز دولت دوم ترامپ در ادامۀ همین راهبرد مزورانه، ایران را به مذاکره برای حل و فصل تحریمها فراخواند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: از طرفی برخی اصلاحطلبان رادیکال با طرح وعدهای فریبندۀ سرمایهگذاری 2500 میلیارد دلاری آمریکا بیش از پیش به امیدواری مردم نسبت به مذاکرات و غفلت مسئولان دامن زدند تا در میانۀ مذاکره، دولت جنایتکار آمریکا فرمان حمله به ایران را صادر کرد و جمع زیادی از فرماندهان ارشد، دانشمندان و مردم عزیز کشورمان به شهادت رسیدند. با وجود تجربۀ تلخ فریب مذاکره و جنگ تحمیلی 12 روزه، بار دیگر اصلاحطلبان رادیکال بر طبل مذاکره میکوبند و از طرفی رئیس دولت یازدهم و وزیر خارجۀ او که باید پاسخگوی سراب برجام و فاجعه مکانیسم ماشه باشند از توافق خود با اوباما (رئیسجمهور اسبق آمریکا) بر سر برجام 2 و 3 برای خلع سلاح و فروپاشی جریان مقاومت سخن میگویند. کسانی که در مذاکره با آمریکا خاطرۀ ابوالحسن خان ایلچی در عهدنامۀ گلستان را زنده کردهاند چگونه بار دیگر به دنبال تسلیم مردم ایران به دشمن جنایتکار هستند؟
تشکل اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: موضع صریح و قابل تقدیر جناب آقای پزشکیان رئیسجمهور محترم در مخالفت با اصلاحطلبان امنیتی و این جریان وابسته به غرب، بیانگر فریاد استقلالخواهی ملت ایران در برابر ابرقدرتهاست. همین افرادی که به هر نحوی به دنبال تسلیم کشور میباشند، دربارۀ حکمرانی فضای مجازی هم به دنبال قانونزدایی از فضای مجازی هستند. در حالی که حتی کشورهایی مانند فرانسه، استرالیا و... با قوانینی سختگیرانه در پی ایجاد محدودیت برای کودکان، نوجوانان و... در خصوص دسترسی به فضای مجازی هستند. بر این اساس از دولت و مجلس محترم میخواهیم با صیانت از فضای مجازی بستر لازم را برای حفظ سنتها و آیین کهن این مرز پرگهر فراهم آورد و به مطالبۀ چندین سالۀ مقام معظم رهبری در این خصوص جامۀ عمل بپوشاند.