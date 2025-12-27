کیهان و خوانندگان
* رزمایش گسترده موشکی ایران که در رسانههای عبری با ادبیات «آلارم امنیتی» بازتاب یافته، نمایش فعالِ بازدارندگی است. ایران با این اقدام نشان داد در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» منفعل نیست و توان تغییر قواعد بازی را دارد.
یونسی مقدم
*در روزهای اخیر تصاویر و ویدئوهای متعددی از رد موشکهای بالستیک در آسمان شهرهای مختلفی مانند تهران، اصفهان، مشهد، خرمآباد، مهاباد و حتی مناطق غربی کشور از جمله کرمانشاه در شبکههای اجتماعی دست به دست شد که حکایت از یک مانور گسترده و از پیش اعلام نشده داشت. این نمایش نکته مهمی که به غرب و صهیونیستها مخابره کرد این بود که پایگاههای آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه اکنون کاملاً بازسازی شده و در فاز عملیاتی هستند.
نیکوکلام
* نقش خواص جامعه در بیمه کردن کشور چقدر مؤثر است که امام خامنهای میفرماید«اگر در جامعهای، آن نوعِ خوبِ خواصِ طرفدارِ حق؛ یعنی کسانی که میتوانند در صورت لزوم از متاع دنیوی دست بردارند، در اکثریت باشند، هیچ وقت جامعه اسلامی به سرنوشت جامعه دوران امام حسین علیهالسّلام مبتلا نخواهد شد و مطمئناً تا ابد بیمه است.»
جواهری
*اوکراین برای کشورهای اتحادیه اروپا به یک مصیبت تبدیل شده چرا که وقتی زمزمه عضویت این کشور در پیمان ناتو بود اروپا در حمایت از اوکراین وارد جنگ با روسیه شد و هنوز دارد هزینه میدهد. امروز هم که بحث عضویتش در اتحادیه اروپا مطرح شده وزیر امور خارجه مجارستان، درباره پیامدهای این عضویت هشدار داده آن را تهدیدی برای امنیت قاره سبز دانسته است.
شیخی
*طرح موسوم به «ترامپ» در قفقاز کاملا در تضاد با منافع ملی کشورمان میباشد. این طرح هیچ تفاوتی با طرح دالان زنگزور ندارد. مسئولان کشور باید بهطور قاطع با آن مخالفت کنند. در کل هرگونه حضور آمریکا در مرزهای شمالی ایران را باید تهدیدی جدی برای امنیت کشور دانست. چرا که باز شدن پای آمریکا به مرزهای ایران تبعات امنیتی روشنی خواهد داشت.
عموزاده
*وزیر خارجه لبنان درباره موضوع هستهای ایران گفته مذاکرات با ایران باید فراتر از موضوع هستهای و موشکی باشد و موضوع گروههای وابسته به ایران در منطقه را هم در بر بگیرد. این آدم حقیر گمان میکند با این گندهگوییها میتواند برای خودش جایگاهی دست و پا کند.
قلیزاده
* خانم دکتر شیما توکل، پژوهشگر ایرانی، عضو ۲ درصد دانشمند تاثیرگذار دنیا است که موفق شد با «فناوری نانو» گِرَفت استخوانی بسازد که نخستین نمونه در ایران و دومین در جهان است. بانوان ایرانی به دنیا نشان دادند که هم میتوان مادر بود و هم دانشمند.
کمرخانی
*رسانهها و کارشناسان رژیم صهیونی از تحولات مرتبط با همکاریهای نظامی ایران و روسیه، بهویژه پس از انتشار اسناد ادعایی درباره ساخت جنگندههای پیشرفته سوخو ۳۵ به وحشت افتادهاند. وبسایت عبریزبان «nziv» نوشته بر اساس اسناد فاششده، روسیه در حال تولید ۱۶ فروند جنگنده Su ۳۵ برای ایران است.
فرداد
* یک مطالعه جدید که توسط مؤسسه بریتانیایی با موضوع تأثیر ایمان در زندگی انجام شده، نشان میدهد افراد معتقد و با ایمان از سلامت عاطفی بالاتری برخوردار هستند. دو سوم مسلمانان اعلام کردند که قادرند با هر پیشامدی در زندگی روبهرو شوند، در حالی که این نگرش در میان مسیحیان ۴۸ درصد و در افراد بیدین ۳۶ درصد بوده است.
دیانی
* وقتی با سقوط بشار اسد ۶۰۰ کیلومتر مربع در سوریه زیر چکمه اشغال میرود، حقیقتی دوباره آشکار میشود و آن همان نکتهای است که رهبری فرمودند هزینه مقاومت همیشه کمتر از هزینه سازش است.
خلیفه
* اسرائیل با جنایتهای وحشیانهای که طی این مدت مرتکب شده اگر چه خسارتهای زیادی وارد کرده ولی واقعیت این است که امروز بهای برنامههای کور و ناکارآمدی راهبردی همین شرارتهای خود را میپردازد. در نتیجه این رژیم دیگر قدرت بازدارندگی خاصی در اختیار ندارد. به عبارتی با بحران بازدارندگی مواجه شده است.
بوستانی
* شاهد شورشهایی در منطقه بصره عراق هستیم. هیچ بعید نیست آمریکا با تخمین یک دولت متمایل به مقاومت در عراق درصدد آغاز شورشهای جدید در عراق برآمده باشد.
زهره وند
* همه، هم مردم و هم مسئولان بدانند صرف اتکا به ذخایر سنتی مزیت پایدار ایجاد نمیکند و آینده اقتصاد ایران به شرکتهای دانشبنیان گره خورده است. در ضمن با تجاریسازی است که اگر تقویت شود مسیر رشد ملی هموار خواهد شد. به همین دلیل نشست مشترک مدیران ارشد بازار سرمایه و نمایندگان منطقه بینالمللی نوآوری ایران با هدف تقویت پیوند میان اقتصاد دانشبنیان و بازار سرمایه بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است.
آقاجانلو
* روزنامه سازندگی متعلق به گروه کارگزاران در دفاع از حرکتهای خلاف شرع و نمایش بیحیایی در ماراتن کیش از قول رئیسجمهور تیتر زده مردم را تحت فشار قرار ندهید. اما تاکنون دیده نشده رسانههای جریان لیبرال و اصلاحطلب، برای پوشش دادن مشکلات اقتصادی مثل تورم و بیکاری، عنوان مردم را تحت فشار قرار ندهید را تیتر بزنند!
شکری
*نیروگاههای خورشیدی جدید سالانه از مصرف ۲۵۱ میلیون مترمکعب سوخت جلوگیری کرده و مانع انتشار بیش از ۶۵۰ هزار تن دیاکسیدکربن شدهاند. با این روش علاوهبر کاهش آلودگی هوا، فشار بر آب در نیروگاههای حرارتی کاهش یافته و امنیت انرژی نیز پایدارتر شده است.
آقائی
* قائمپناه معاون اجرائی رئیسجمهور در پخش زنده صداوسیما درباره عملکرد دولت در حوزه مسکن گفت میزان مسکنی که ما در یک سال تحویل مردم دادیم ۱۲ برابر میانگین ۵ سال قبل است. در حالی که بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد رشد تولید مسکن در این دولت منفی ۱۲درصد شده نه ۱۲ برابر. بنویسید روز روشن این قلب واقعیت چه معنایی دارد؟
برفروئی
*افزایش حدود ۲ هزار صندلی به ظرفیت ناوگان هوائی کشور ثابت میکند تحریمها نهتنها صنعت هوائی کشور را متوقف نکرده، بلکه آن را در مسیر رشد و افزایش توان عملیاتی قرار داده است. در حال حاضر تمامی هواپیماهای موجود در کشور در داخل تعمیر میشوند و حتی امکان ارائه خدمات به برخی کشورهای همسایه نیز فراهم شده که جای قدردانی دارد.
دارائی
* نقره از نفت هم گرانتر شده است. درحالیکه قیمت هر بشکه نفت در بازار ۶۲ دلار
است، هر اونس نقره به مرز ۷۲ دلار رسیده است. آخرین باری که قیمت نقره از نفت گرانتر شد به سال ۱۹۸۰ برمیگردد؛ یعنی چیزی نزدیک به ۴۵ سال پیش.
دژاکام
*یکی از عوامل مهم دخیل در نوسان نرخ ارز در چند روز اخیر رشد نقدینگی یا همان حجم پول در کشور است که تأثیر گستردهای روی بازارهای موازی تولید دارد. وقتی رشد نقدینگی بالا باشد و آن نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، به صورت طبیعی فشار بلندمدت بر نرخ ارز ایجاد میشود.
امامعلی زاده