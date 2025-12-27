سرویس خارجی-

رئیس شورای اجرائی حزب‌الله اعلام کرد، هیچ‌چیز، اعم از تجاوزات، ترورها، محاصره، تحریم‌ها یا کارزار‌های رسانه‌ای، نمی‌تواند حزب‌الله را از حق خود در دفاع در برابر اشغالگری منصرف کند و وفاداری مردم به مقاومت با وجود مشکلات، تنها موجب اصرار بیشتر مقاومت بر ادامه مسیر خواهد شد... مقاومت با ارتش درگیر نخواهد شد و اجازه فتنه‌انگیزی داخلی را هم نخواهد داد.

«شیخ علی دعموش»، رئیس شورای اجرائی حزب‌الله، تصریح کرد این تصور که ادامه استقرار ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیتانی مشروط به توقف تجاوزات و عقب‌نشینی اسرائیل از مواضع اشغالی است، با گذشت زمان منتفی شده است. وی این اقدام لبنان را یک «اشتباه بزرگ» دانست که سبب شده این کشور در اجرای توافق، «یک‌طرفه» عمل کند. به گفته وی، مفاد توافق مربوط به جنوب لیتانی نیازمند اجرای متقابل است و اگر لبنان به وظایف خود عمل کرده، اسرائیل نیز باید به تعهدات خود، شامل عقب‌نشینی کامل، توقف تجاوزات، بازگشت آوارگان و بازسازی عمل کند. رئیس شورای اجرائی حزب‌الله تأکید کرد که «مرحله اول» اجرای توافق تنها پس از اجرای تعهدات اسرائیل به پایان می‌رسد و حاکمیت لبنان با وجود استقرار ارتش، تا زمانی که اسرائیل به نقض حاکمیت زمینی، دریایی و هوائی ادامه می‌دهد، محقق نخواهد شد. وی همچنین از اینکه برخی خواستار حرکت ارتش به شمال لیتانی تحت آتش حملات اسرائیل هستند، انتقاد کرد و افزود: «فشار باید بر آمریکا اعمال شود تا تجاوزات متوقف گردد، زیرا تجاوزات اسرائیل با هماهنگی کامل واشنگتن صورت می‌گیرد و آمریکا شریک کامل در این تجاوزات است.»

به گزارش «ایسنا»، شیخ دعموش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف آمریکا و اسرائیل و ابزارهای داخلی آنها مبنی بر ایجاد فتنه و رویارویی ارتش با مقاومت، قاطعانه اعلام کرد: «مقاومت با ارتش برخورد نخواهد کرد و اجازه فتنه داخلی را نخواهد داد و عقب‌نشینی نخواهد کرد یا تسلیم نخواهد شد.» آن‌طور که «المنار» نوشته است، وی همچنین افزود: «هیچ‌چیز، اعم از تجاوزات، ترورها، محاصره، تحریم‌ها یا کمپین‌های رسانه‌ای، نمی‌تواند حزب‌الله را از حق خود در دفاع در برابر اشغالگری منصرف کند و وفاداری مردم به مقاومت با وجود مشکلات، تنها موجب اصرار بیشتر مقاومت بر ادامه مسیر خواهد شد.»

حمله رژیم صهیونیستی به نیروهای سازمان ملل

خبر دیگر از گوشه‌ای از جنایات رژیم اسرائیل در لبنان است که از چشم ناظران بین‌المللی پنهان نبوده است. اداره اطلاع‌رسانی سازمان ملل در ژنو اعلام کرد: «تیراندازی شدیدی با مسلسل‌های سنگین از مواضع ارتش اسرائیل در جنوب خط آبی، منطقه عملیاتی یک گشتی یونیفل را که در حال بازرسی از یک ایست بازرسی در روستای بسطره بود، مورد هدف قرار داد. این حادثه پس از انفجار یک بمب دست‌ساز در نزدیکی آن منطقه رخ داد.» براساس گزارش «اسپوتنیک»، این بیانیه افزود: «خودروهای یونیفل آسیبی ندیده‌اند، اما صدای تیراندازی و انفجار باعث ایجاد یک آسیب مغزی خفیف در یکی از نیروهای حافظ صلح شده است.» سازمان ملل همچنین تأکید کرد که همزمان، یک گشت دیگر یونیفل در حال انجام مأموریت عادی خود در روستای «کفرشوبا» بود که مواضع آنها مورد تیراندازی مسلسل‌های سنگین از سوی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در مورد این حادثه، هیچ اشاره‌ای به وقوع تلفات یا خسارات نشده است.

پیام جنجالی «جنبلاط»

کمی هم از جنجال‌های رسانه‌ای از لبنان بخوانیم. به گزارش «عربی۲۱»، «ولید جنبلاط»، رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه و سیاستمدار دروزی مشهور لبنانی، با انتشار یک پست در فضای مجازی و حذف آن حاشیه‌ساز شد. در این پست نوشته شده بود: «بر کسی پوشیده نیست یک کشور عربی که با اسرائیل ارتباطات گسترده‌ای دارد تلاش می‌کند عربستان را از طریق استان حضرموت یمن محاصره کند. این کشور در ایجاد آشوب در سودان تا مرزهای جنوبی مصر دست دارد.» در گزارش منتشرشده از سوی سایت عربی۲۱ آمده است که منظور جنبلاط کشور امارات است زیرا این کشور از جدایی‌طلبان جنوب یمن و نیروهای واکنش سریع در سودان حمایت می‌کند. البته نیازی هم به تصریح این رسانه نبود چون دلالت این پیام برای آنان که اخبار را دنبال می‌کنند، کاملاً روشن است.