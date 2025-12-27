ارتش انگلیس برای حل بحران کمبود نیرو دست به جیب شد

دولت انگلیس قصد دارد برای جبران کمبود نیروهای نظامی، جذب نیرو با حقوق بالا را آغاز کند.

به گزارش «الجزیره»، دولت «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس تصمیم دارد به جوانان این کشور، «براساس رویکرد جدید در دفاع ملی که هدف آن افزایش جذب نیرو در میان جوانان است، خدمت با حقوق در نیروهای مسلح پیشنهاد دهد.» طبق این گزارش حدود ۱۵۰ جوان برای دوره‌های آموزشی تا دو سال استخدام خواهند شد و این طرح به بیش از ۱۰۰۰ نفر در سال افزایش خواهد یافت. این طرح قرار است از مارس ۲۰۲۶ (اسفند) آغاز شود و هدف آن معرفی افراد بیشتر به زندگی نظامی یا ارائه مهارت‌های قابل انتقال در صورت عدم تمایل به ثبت‌نام پس از آن است. براساس این گزارش هنوز مشخص نیست که چقدر به آنها حقوق پرداخت خواهد شد اما صحبت از ۲۵هزار تا ۳۶هزار پوند است. طبق این برنامه، سربازان تازه استخدام شده ارتش، ۱۳ هفته آموزش پایه را به عنوان بخشی از یک دوره دوساله کارآموزی به پایان می‌رسانند.