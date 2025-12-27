فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۱
کره جنوبی مجبور شد صادرات کودک را متوقف کند!

کره‌جنوبی رسماً به برنامه فرزندخواندگی کودکان در خارج از این کشور، یا به قول برخی از منتقدین، برنامه «صادراتِ کودک»!، پایان می‌دهد.
به گزارش «شفقنا» به نقل از «فرانس۲۴»، دولت کره‌جنوبی اعلام کرد قصد دارد به روند فرزندخواندگی کودکان کره‌ای توسط خارجی‌ها 
پایان دهد. محققان سازمان ملل می‌گویند «نگرانی جدی» خود را در مورد عدم موفقیت سئول در تضمین حقیقت‌یابی و جبران خسارت برای نقض 
گسترده حقوق بشر مرتبط با دهه‌ها فرزندخواندگی گسترده در خارج از کشور ابراز می‌کنند. اعلامیه دولت کره‌جنوبی ساعاتی پس از آن منتشر شد که دفتر حقوق بشر سازمان ملل پاسخ این کشور به محققانش را منتشر کرد که از سئول خواسته بودند برنامه‌های مشخصی را برای رسیدگی به شکایات فرزندخواندگانی که با سوابق جعلی به خارج از کشور فرستاده می‌شوند یا توسط والدین خارجی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، ارائه دهد. برنامه فرزندخواندگی کره‌جنوبی به ویژه در دوران رونق دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ که سالانه هزاران کودک را به غرب می‌فرستاد به‌شدت جنجالی است.

