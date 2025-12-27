معاون نزاجا: ۱۲۰ کیلومتر از مرز افغانستان مسدود شد

معاون اجرائی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به انسداد مرزهای شرقی کشور گفت: تاکنون ۱۲۰ کیلومتر از مرز افغانستان با سامانه‌های اپتیکی و تخصصی و با همکاری پنج گروه مهندسی ارتش و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح مسدود شده است.

آیین تکریم و معارفه فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار در تالار کوثر شاهرود با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

امیر سرتیپ کریم چشک، معاون اجرائی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم با اشاره به ماده ۱۴۳ قانون اساسی گفت: ارتش مأموریت پاسداری از کشور را دارد و خدا را شاکریم که پس از ۴۷ سال در کنار برادران پاسدار و انتظامی این مأموریت را به‌خوبی انجام داده‌ایم.

وی با اشاره به آیه ۱۹۰ سوره بقره تأکید کرد: دفاع حصن حصین جامعه اسلامی است و نیازمند تقویت و خودسازی است. مهم‌ترین هدف دفاع حفظ اسلام است و باید گوش به فرمان ولایت باشیم تا در برابر مستکبران و حامیان رژیم صهیونیستی ایستادگی کنیم.

امیر چشک با بیان اینکه نیروهای مسلح با وجود همه کاستی‌ها برای دفاع از کشور نیازمند بیگانگان نیستند، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و سامانه‌های دفاعی داخلی امروز به مرحله‌ای رسیده‌اند که حتی پهپادهای ایرانی مورد کپی‌برداری قرار می‌گیرند و این نشان‌دهنده عظمت جمهوری اسلامی است.

معاون اجرائی نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: دفاع در برابر استیلای سیاسی استکبارگران ضروری است زیرا آنان عزت و هویت ملی را هدف گرفته‌اند.

به گزارش فارس، وی تحقق امنیت همه‌جانبه، عزت و اقتدارآفرینی را از دستاوردهای اندیشه دفاعی دانست و گفت: امروز خسارات وارده به رژیم صهیونیستی آرامش آنان را برهم زده و این افتخار بزرگی برای ملت ایران است.

امیر چشک دفاع را تکلیف دینی خواند و افزود: ارتش باید در تراز انقلاب و منتظر ظهور باشد.

وی با اشاره به فعالیت ۲۳ هزار حافظ کل قرآن و مدارس حفظ قرآن در نیروی زمینی ارتش، تقویت بنیه بصیرتی و معنوی و کادرسازی را از برنامه‌های مهم ارتش دانست و گفت: ارتش اسلام و انقلابی در طول ۴۷ سال با صبر، پایداری، ایمان، بصیرت، نظم و ولایت‌مداری مسیر خود را پیموده است.

معاون اجرائی نیروی زمینی ارتش افزود: امروز نیروی زمینی ارتش با ۱۰ تیپ در سراسر کشور از بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر از مرزها دفاع می‌کند و اگر در جایگاه خود نایستیم دشمن پیشروی خواهد کرد.

وی با اشاره به انسداد مرزهای شرقی کشور گفت: تاکنون ۱۲۰ کیلومتر از مرز افغانستان با سامانه‌های اپتیکی و تخصصی و با همکاری پنج گروه مهندسی ارتش و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح مسدود شده است.

امیر چشک با یادآوری آموزه‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سه پیام مهم آن را رهبری مدبرانه فرمانده کل قوا، اتحاد و انسجام مردم در اطاعت از ولایت فقیه و آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از کشور دانست.

وی تأکید کرد: سربازان نظام اسلامی با تمام وجود در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند و خواهند ایستاد.

در پایان این مراسم، امیر سرتیپ دوم ستاد رضا نذری به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار منصوب و از زحمات امیر سرتیپ دوم ستاد بهادر خواجوند تقدیر شد.

امیر سرتیپ دوم ستاد بهادر خواجوند به عنوان مسئول قرارگاه شمالشرق نزاجا پیش از این

معرفی شد.