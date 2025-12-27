وزیر کشور: کاهش جمعیت بزرگترین بحران آینده ایران است
وزیر کشور با اشاره به اینکه در صورت ادامه روند فعلی، جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به زیر
۴۰ میلیون نفر میرسد، گفت: این موضوع به معنای بروز یک بحران جدی برای کشور عزیزمان ایران است و ضروری است که این مهم با نگاهی علمی و آیندهنگرانه مورد توجه قرار گیرد.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، روز شنبه(6 دی) در حاشیه آیین تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان ثبت احوال کشور، کاهش جمعیت را بزرگترین بحرانی دانست که میتواند ایران را تهدید کند. او افزود که روند نزولی جمعیت باید با نگاه علمی و آیندهنگرانه تغییر یابد زیرا ادامه این وضعیت به معنای بروز یک بحران جدی برای کشور است.
وی اظهار کرد که کاهش جمعیت به یکی از بزرگترین بحرانهای آینده کشور تبدیل خواهد شد و تداوم این وضعیت، کشور را با بحرانی جدی مواجه میکند. به گفته او، لازم است سازمان ثبت احوال با همکاری مراکز دانشگاهی تحلیل درستی در این خصوص ارائه دهد و چارهجویی برای مدیریت این بحران بسیار بزرگ باید در اولویت سازمان قرار گیرد.
بحران صدور کارت ملی هوشمند
وزیر کشور با اشاره به تأخیر در صدور کارتهای ملی گفت اکنون بیش از ۶ میلیون کارت ملی عقبماندگی وجود دارد که البته مربوط به امسال نیست بلکه مربوط به چندین سال گذشته است و باید در اولویت کوتاهمدت رئیس جدید سازمان ثبت احوال قرار گیرد. او تصریح کرد که انتظار ۶ میلیون نفر برای صدور و دریافت کارت ملی صرفاً مربوط به سال جاری نیست و بخشی از آن به سالهای گذشته بازمیگردد. چنین وضعیتی به هیچوجه قابل پذیرش نیست و شایسته سازمان بزرگی مانند ثبت احوال کشور نیست. بدیهی است که در بخشهای مختلف شاهد توسعه و پیشرفت باشیم اما وقتی بیش از ۶ میلیون نفر پس از گذشت چند سال همچنان در انتظار دریافت کارت ملی هستند، ادعای بهبود خدمات برای مردم باورپذیر نخواهد بود. به همین دلیل انتظار میرود این موضوع بهعنوان اولویت فوری در دستور کار قرار گیرد و برای آن برنامهای کوتاهمدت و عملیاتی ارائه شود.
مؤمنی افزود که این مسئله باید در کوتاهترین زمان ممکن مورد توجه قرار گیرد. در شورای معاونین، کارگروهی مشخص برای این موضوع تعیین شده و در شورای معاونین وزارت کشور نیز مصوباتی در این زمینه وجود دارد که لازم است با جدیت پیگیری شود. او ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی و همکاری سایر بخشهای وزارت کشور، این عقبماندگی در اولین فرصت ممکن جبران شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای انسانی سازمان ثبت احوال گفت: خوشبختانه این سازمان از سرمایه انسانی غنی، با تجربه، متخصص و کارآمدی برخوردار است. بیتردید بزرگترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی آن است. ضروری است از این ظرفیت عظیم بهصورت حداکثری و هدفمند استفاده شود تا با همکاری و همافزایی درونسازمانی، اهداف پیشبینیشده محقق شود.
صدور گواهی انحصار وراثت
وزیر کشور درباره صدور گواهی انحصار وراثت نیز توضیح داد که تا حدود دو ماه پیش این گواهی توسط قوه قضائیه صادر میشد اما اکنون این اقدام به سازمان ثبت احوال محول شده است و این خدمات توسط ثبت احوال ارائه میشود. او تأکید کرد که در این دوران گذار و تغییر تحول، مشکلاتی برای مردم ایجاد نشود. طبق گزارشی که ارائه شده، کار شروع شده اما همکاران ثبت احوال باید تلاش کنند که با سرعت گواهی انحصار وراثت صادر شود.
امنیت اطلاعات و دولت الکترونیک
مؤمنی با بیان اینکه باید در حوزه امنیت، اطلاعات هویتی شهروندان حفظ شود افزود؛ چند میلیارد استعلام از ثبت احوال صورت گرفت. طبیعی است که هماهنگی و تبادل اطلاعات بر پایه سامانههای هوشمند و امن صورت بگیرد. هم باید از امنیت اطلاعات هویتی پاسداری شود و هم تبادل اطلاعات راحت صورت بگیرد. این موضوع جزو پایههای اصلی دولت الکترونیک است.
وی تأکید کرد که ثبت احوال ستون اصلی دولت الکترونیک و دادههای جمعیتی کشور است. این سازمان باید پیشگام هوشمندسازی فرآیندها و خدمات باشد. ارائه خدمات سریع، دقیق و غیرحضوری باید در اولویت قرار گیرد و فرآیند الکترونیکیسازی باید به مرحله نهائی و کامل برسد.
بحران جمعیت و آینده کشور
وزیر کشور در ادامه به موضوع جمعیت و قانون مرتبط با جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت؛ با ادامه روند فعلی، جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به زیر
۴۰ میلیون نفر میرسد که یک بحران و چالش جدی است. او افزود که عوامل اقتصادی و معیشتی بر فرزندآوری اثرگذار هستند اما این همه موضوع نیست. در کنار این، مباحث فرهنگی و سبک زندگی نیز مطرح است. الگوی فرزند کمتر به یک سبک زندگی در برخی خانوادهها تبدیل شده است و باید سیاستهای جمعیتی همزمان اقتصادی و فرهنگی طراحی شود.
معرفی رئیس جدید سازمان ثبت احوال
به گزارش ایرنا، در این آیین، محمد جمالو به عنوان معاون وزیر و رئیس جدید سازمان ثبت احوال معرفی شد و از خدمات هاشم کارگر، رئیس سابق این سازمان تقدیر به عمل آمد. جمالو پیشتر در سمتهایی چون مشاور دبیرکل، مدیرکل روابط عمومی و معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت داشته است.